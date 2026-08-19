От снорклинга до нудизма: названы лучшие пляжи хорватского Дубровника

Хорватский Дубровник в пиковый туристический сезон является отним из самых переполненных туристами городов Европы.
Те же туристы, которые решат отправиться туда в бархатный сезон, имеют шанс получить чуть больше пространства в этом невероятно красивом балканском городе, в том числе на местных пляжах, омываемых лазурным Адриатическим морем.
Эксперты крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet отобрали лучшие пляжи Дубровника, на которые стоит обратить внимание этой осенью.
"Залитый солнцем Дубровник богат культурой: величественные средневековые стены, прекрасно сохранившиеся монастыри и дворцы, а также множество музеев и галерей. Однако здесь также много пляжей (большинство из них довольно небольшие) как рядом со Старым городом, так и в окрестностях. Некоторые из них очень известны и чрезвычайно популярны, другие – более уединенные и скрытые от посторонних глаз", – отмечают авторы подборки.
При этом они предупреждают, что многие из рекомендаций в списке – это галечные пляжи с большим количеством открытого пространства, а потому лучше взять с собой прочную пляжную обувь и надежную защиту от солнца.
9 лучших пляже Дубровника
- Banje Beach: для семейного отдыха.
- Sveti Jakov Beach: любимый пляж местных жителей.
- Copacabana Beach: для активного отдыха.
- Buža: для купания в море.
- Šulići Bay: для сноркелинга и каякинга.
- Šunj Beach: в поисках песка.
- Lokrum: для натуристов и нудистов.
- Pasjača Beach: для тишины и покоя.
- Veliki žal: для отдыха на мелководье.
Отдых в Хорватии – советы туристам
Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее тревел-журналистка Мэри Новакович дала туристам 14 полезных советов, как сэкономить на отдыхе Хорватии.
В свою очередь журналистка и фотограф Эмесе Мачко назвала четыре малоизвестных места в Харватии, на которые туристам стоит обратить внимание.
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