От снорклинга до нудизма: названы лучшие пляжи хорватского Дубровника

В бархатный сезон есть шанс получить чуть больше пространства на этих замечательных пляжах.

Хорватский Дубровник в пиковый туристический сезон является отним из самых переполненных туристами городов Европы.

Те же туристы, которые решат отправиться туда в бархатный сезон, имеют шанс получить чуть больше пространства в этом невероятно красивом балканском городе, в том числе на местных пляжах, омываемых лазурным Адриатическим морем.

Эксперты крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet отобрали лучшие пляжи Дубровника, на которые стоит обратить внимание этой осенью.

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"Залитый солнцем Дубровник богат культурой: величественные средневековые стены, прекрасно сохранившиеся монастыри и дворцы, а также множество музеев и галерей. Однако здесь также много пляжей (большинство из них довольно небольшие) как рядом со Старым городом, так и в окрестностях. Некоторые из них очень известны и чрезвычайно популярны, другие – более уединенные и скрытые от посторонних глаз", – отмечают авторы подборки.

При этом они предупреждают, что многие из рекомендаций в списке – это галечные пляжи с большим количеством открытого пространства, а потому лучше взять с собой прочную пляжную обувь и надежную защиту от солнца.

9 лучших пляже Дубровника

Banje Beach: для семейного отдыха. Sveti Jakov Beach: любимый пляж местных жителей. Copacabana Beach: для активного отдыха. Buža: для купания в море. Šulići Bay: для сноркелинга и каякинга. Šunj Beach: в поисках песка. Lokrum: для натуристов и нудистов. Pasjača Beach: для тишины и покоя. Veliki žal: для отдыха на мелководье.

Отдых в Хорватии – советы туристам

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее тревел-журналистка Мэри Новакович дала туристам 14 полезных советов, как сэкономить на отдыхе Хорватии.

В свою очередь журналистка и фотограф Эмесе Мачко назвала четыре малоизвестных места в Харватии, на которые туристам стоит обратить внимание.

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