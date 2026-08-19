Когда уже будет готова украинская баллистика: в Fire Point назвали сроки

Украинская ракета FP-7 уже прошла полтора десятка успешных испытаний.

Украинская баллистическая ракета FP-7 малого радиуса действия будет готова к боевому применению ориентировочно в конце сентября этого года. Об этом в комментарии LIGA.net сообщила генеральный директор компании Fire Point Ирина Терех.

Отмечается, что ракета имеет боевую нагрузку до 150 кг и предназначена для поражения целей на расстоянии до 200 км. В компании утверждают, что уже провели около 15 тестовых запусков FP-7, и сейчас ракета находится на этапе сертификации.

Как пишет LIGA.net, в эти дни продукция компании Fire Point представлена на международной выставке DALO Industry Days в Дании. В частности, на украинском стенде представлены макеты баллистических ракет FP-7 и FP-9, крылатая ракета FP-5 "Фламинго" и беспилотник FP-1.

Видео дня

Баллистическая ракета FP-9, которая также в настоящее время находится в разработке, задумана как значительно более мощное оружие. Ее запланированная дальность составляет до 855 километров, а масса боевой части – до 800 кг.

Украинские ракеты

Как писал УНИАН, баллистическая ракета FP-9 от Fire Point может стать технологическим решением для комплекса "Сапсан", над которым КБ "Южное" работает уже три десятилетия. Хотя компания анонсировала боевое применение ракеты этой осенью, эксперты прогнозируют более реалистичные сроки – год-полтора.

Также мы сообщали, что ракета FP-7.x Freya от Fire Point разрабатывается как более дешевый аналог ракет PAC-3 для Patriot с целью снизить стоимость перехватчика до менее чем 1 миллиона евро. В проекте участвуют две европейские и одна украинская компания, а первые версии ракеты получат инфракрасные головки самонаведения и боевую часть для осколочно-фугасного поражения.

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