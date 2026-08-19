Россиянин из батальона 'Сибирь' объяснил, возможно ли примирение Украины и РФ

Россияне причинили украинцам много страданий и боли, поэтому в обозримом будущем ни о каком примирении и речи быть не может.

В обозримом будущем примирения между Украиной и Россией быть не может, поскольку целые поколения украинцев не смогут забыть ужасы войны, начатой россиянами.

Такое мнение в интервью 24 каналу высказал военный батальона "Сибирь" Никита с позывным Зергут. Мужчина родом из Республики Марий Эл (РФ), но переехал в Украину, а после полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ.

"Пока не сменятся несколько поколений – нет... Сколько они здесь бед наделали, как человек может это простить, если потерял семью?.. У всех есть друзья, родственники, знакомые, которые кого-то потеряли на этой войне. Лично я не смог бы. И если так случится, я просто не буду общаться с ними. Я пока не вижу этого, пока не сменятся хотя бы одно-два поколения", – признался военный.

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Никита предположил, что со временем отношение может измениться, но для этого должно измениться многое внутри России, особенно власти, которые сейчас держат в руках все– и государство, и людей.

"Если... и дальше будет работать пропаганда, что всегда виноваты Украина и Америка, ничего хорошего не будет. Только железный занавес, как в Советском Союзе", – высказал мнение Зергут.

При этом он отметил, что рано или поздно российское общество раскается. "Дня "X" мы, думаю, дождемся", – считает Никита.

О границах 1991 года

Если Украина сейчас оттеснит россиян к границе 1991 года и вернет все оккупированные территории, но при этом Россия никак не будет наказана, то через 5–10 лет вторжение повторится.

"Если мы сейчас оттесним их к границе 1991 года, отвоюем всю нашу территорию, и для них не будет никаких последствий, то… через 5–10 лет ситуация повторится, и они снова вторгнутся сюда. Тогда у них будет реваншизм и жажда мести", – высказал свое убеждение военный.

Но, как отметил Зергут, есть вариант, при котором РФ не сможет снова напасть на Украину. Он пояснил, что если понятие "Российская Федерация" перестанет существовать, республики отделятся, то им будет гораздо сложнее напасть, поскольку вся Российская Федерация держится на республиках и живет за их счет.

"Мне хотелось бы именно такого варианта поражения", – откровенно признался военный.

Но, по словам военного, если смотреть реалистично, то, скорее всего, будет вариант заморозки линии боевых действий.

"А дальше политики будут решать, что, как, кто и куда. Это, пожалуй, самый реалистичный сценарий", – считает Никита.

О мирных переговорах

Военный отметил, что напрямую с Кремлем договориться невозможно, тем более что доверять ему не стоит:

"Напрямую с ними не договоришься, ведь был же... Будапештский меморандум, где они обещали защищать целостность и суверенитет Украины. Они его нарушили. Так о чем еще с ними напрямую договариваться?".

Он считает, что к переговорам о прекращении войны должны быть привлечены другие страны, которые будут контролировать мирный процесс.

"Должен быть целый цикл программ, которые они должны выполнить при поддержке крупных западных государств, которые будут это контролировать и также давать Украине гарантии безопасности", – подчеркнул военный.

О ситуации на поле боя

Военный отметил, что россияне не добиваются успехов на фронте, не продвигаются дальше.

"Война не то чтобы зашла в тупик, просто изменилась стратегия. Они так же давят, как и раньше, но очень медленно. И это приводит к другим, гораздо более крупным последствиям – я имею в виду гибель их солдат в гораздо больших масштабах", – сказал военный.

Также Никита поделился впечатлениями о том, как воюют россияне. "Как их деды в "Великой Отечественной", по-ихнему: шапка, балалайка, рюмка водки – и вперед. Я не шучу, буквально", – сказал он.

Зергут добавил, что украинские военные часто видят на фронте практически безоружных российских солдат, которых просто гонят на убой, и, хотя это выглядит и звучит смешно, но такова реальность.

"Конечно, есть и хорошо подготовленные специалисты, и профессиональная армия. Я не буду рассказывать сказки о том, что там воюет Иван-Дурак. Нет, это далеко не так. Но основная часть – это вот такие люди, которых просто гонят на убой", – пояснил Никита.

В связи с этим, как отметил военный, утверждать, что российская армия является мощной силой, не совсем правильно.

"Если бы действительно произошло "Киев за три дня", как они хотели, тогда можно было бы сказать, что это мощная армада. Но этого не произошло. Война идет уже какой год, а они не продвигаются. Всё это массировано, но за счёт количества, ведь человеческие ресурсы у них в разы больше, чем у нас. Они давят именно этим", – рассказал Никита.

При этом он отметил, что у российских солдат такая ситуация возмущения не вызывает, и они соглашаются идти на смерть:

"Они используют своих солдат, и сами солдаты это понимают, но ничего не могут с этим поделать. Не могут даже в пределах какого-то батальона организовать хотя бы какое-то сопротивление. Они готовы умирать, соглашаются на это, но не оказывают никакого сопротивления. Для меня это загадка".

Война в Украине: новости

Как сообщал УНИАН, ранее командующий Африканским командованием США генерал Дагвин Андерсон заявлял, что африканский регион стал "кошельком" для российского диктатора Владимира Путина для разжигания войны в Украине.

Он отметил, что сокращение американских войск в этом регионе и их союзников ослабило способность Америки отслеживать новые угрозы.

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