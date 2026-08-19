Представлен Hyundai Tucson нового поколения: популярную в Украине модель почти не узнать

Технические характеристики Hyundai Tucson 2027 года пока держат в секрете.

Hyundai показала первые официальные изображения нового Tucson. Популярный кроссовер получил кардинально обновленный дизайн, сообщает официальный сайт корейского производителя.

Кроссовер стал более брутальным и "рубаным" – спереди он теперь чем-то напоминает пикап Tesla Cybertruck. Автомобиль получил высокий капот, менее наклонные задние стойки крыши и значительно расширенные крылья. Передние фары и задние фонари соединены светодиодными полосами.

Новый кроссовер больше своего предшественника. Его длина составляет 4700 мм, ширина – 1905 мм, а высота – 1685 мм. Колесная база Hyundai Tucson 2027 года достигает 2785 мм. Увеличенные габариты сделали салон более просторным. Заметных изменений претерпел и интерьер.

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Перед водителем установлена узкая цифровая приборная панель, расположенная очень высоко, под лобовым стеклом. Руль получил приплюснутую форму. Центральную часть передней панели занимает большой сенсорный дисплей мультимедийной системы Pleos. Передние сиденья разделяет высокая центральная консоль.

Поскольку речь пока идет только о презентации дизайна, компания Hyundai не обнародует никаких технических характеристик, кроме габаритов. Предполагается, что в линейке останутся как бензиновые версии, так и гибрид и плагин-гибрид.

Ожидается, что все подробности о новом Tucson станут известны позднее в этом году, когда он появится в продаже в Корее. В других странах мира продажи начнутся, вероятно, в следующем году.

Hyundai Tucson – последние новости

Hyundai Tucson традиционно является одним из самых популярных кроссоверов в Украине. Он регулярно возглавляет рейтинги на рынке новых автомобилей, в частности, среди бензиновых машин. Среди главных преимуществ модели – хорошее соотношение цены и качества. Еще одним фактором успеха является мощная дилерская сеть.

Hyundai Tucson также входит в список самых популярных SUV в мире, уступая разве что таким моделям, как Tesla Model Y, Toyota RAV4 и Honda CR-V.

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