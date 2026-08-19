Военным разрешат строить фортификации на огородах граждан, - законопроект

Владельцам земельных участков за установление сервитута, то есть права определенного лица на ограниченное пользование чужим земельным участком, гарантируется выплата в размере 12 % от стоимости земли.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект об использовании права земельного сервитута для военных нужд. Речь идет о проекте закона о внесении изменений в Земельный кодекс Украины (№ 14117), за принятие которого в первом чтении проголосовали 274 народных депутата.

Данным законопроектом предлагается предоставить областным военным администрациям полномочия устанавливать земельные сервитуты на частных сельскохозяйственных землях для размещения инженерно-технических и фортификационных сооружений.

Размер платы за установление земельного сервитута предлагается определить фиксированным – 12 % от нормативной денежной оценки. Отмечается, что этот размер соответствует минимальной рыночной стоимости годовой аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения.

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Плата за земельный сервитут будет выплачиваться собственнику земельного участка в течение двух лет после окончания военного положения. Срок действия сервитутов предлагается установить в один год с автоматическим продлением на время войны.

В чём заключается проблема со строительством фортификационных сооружений

В парламенте пояснили, что в ходе военного положения значительная площадь земель сельскохозяйственного назначения занята военно-инженерными и фортификационными сооружениями, что делает невозможным проведение на них сельскохозяйственных работ.

В то же время землевладельцы и землепользователи продолжают нести обязанность по использованию земельных участков по целевому назначению и уплате платы за землю.

В настоящее время строительство фортификационных сооружений ведётся без оформления каких-либо вещных прав на земельные участки, что нарушает земельное и строительное законодательство.

Возможная угроза со стороны России для двух северных областей

Как сообщал УНИАН, ранее заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий отметил, что если Россия проведет мобилизацию в этом году, то уже зимой вполне может перейти к новому наступлению на северном направлении – на Киевскую и Черниговскую области.

В то же время, по мнению Юрия Федоренко, командира батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахилл" 92-й отдельной штурмовой бригады, может сложиться ситуация, когда у российских оккупантов будет достаточно сил, чтобы активизировать ещё одно направление – Черниговскую область.

Кроме того, он подчеркнул, что после того, как врага оттеснили из Киевской области, наши войска создают там укрепления и зоны уничтожения. Так, говорит Федоренко, войска Сил обороны Украины готовы к тому, что в какой-то момент это направление вновь станет активным.

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