Найдено крупное месторождение нефти: страна уже назвала его 'паспортом в будущее'

Бразилия нашла крупное месторождение нефти – около 10 млрд баррелей.

На прошлой неделе Petrobras объявила, что обнаружила залежи углеводородов примерно в 180 км от побережья штата Амапа, Бразилия. Поиски вызвали протест защитников окружающей среды и групп коренных общин, которые подали на правительство в суд, утверждая, что оно не провело с ними надлежащих консультаций.

Президент Бразилии Лула да Силва, который в октябре будет баллотироваться на переизбрание, оценил, что обнаружение новых залежей может стать "паспортом в будущее страны", пишет Money.pl. "Говоря это, я не отрекаюсь от своей борьбы за то, чтобы однажды нам уже не нужно было использовать (ископаемое) топливо", – отметил он.

Правительство Лулы поддерживало усилия по отказу от ископаемого топлива, такого как нефть, уголь и газ, которые способствуют изменению климата. Одновременно с этим Бразилия готовится к новым инвестициям в добычу нефти.

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Подозревают, что в районе так называемой Экваториальной окраины могут находиться богатые залежи нефти и газа. Предварительные оценки предполагают, что там может быть около 10 миллиардов баррелей нефти потенциальной стоимостью около 3,8 триллиона реалов (примерно 720 миллиардов долларов).

"Мы обнаружили нефть, пока не знаем, сколько ее, но мы очень оптимистичны в связи с тем, что там находим. Это гигантское поисковое усилие покажет нам настоящий потенциал этого региона", – сказала глава Petrobras Магда Шамбриар.

Ранее УНИАН сообщал, что под Сахарой обнаружили воду, которая пролежала там почти миллион лет.

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