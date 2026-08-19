Иран собрался бомбить Европу: в НАТО отреагировали

Иран готов к максимальной эскалации, если США возобновят активную фазу войны.

В НАТО готовы отреагировать на любую угрозу Европе, в том числе и со стороны Ирана. Об этом в комментарии CNN заявил представитель Альянса, комментируя угрозы Ирана нанести ракетные удары по территории европейских стран, где расположены военные базы США.

"Как было продемонстрировано ранее в этом году, когда противовоздушная оборона НАТО четыре раза успешно перехватывала баллистические ракеты, летевшие в Турцию из Ирана, наша позиция сдерживания и обороны является сильной и эффективной", – заявил собеседник издания.

Как отмечает CNN, в марте четыре иранские баллистические ракеты, летевшие в направлении Турции, действительно были перехвачены системами НАТО.

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Теперь же, по данным СМИ, Иран якобы рассматривает возможность атаки на военные объекты США непосредственно в Европе. В ответ представитель НАТО заявил, что блок "готов ответить на любую угрозу и всегда будет делать все необходимое для защиты всех союзников".

Иранская угроза для Европы

Как писал УНИАН, по данным источников Financial Times, Иран рассматривает возможность нанесения ударов по американским военным объектам в Европе в случае, если США возобновят масштабные удары по иранской территории. Потенциальными целями называют Болгарию и Кипр, а также подводные кабели в Ормузском проливе, что может повлиять на глобальные коммуникации. В Тегеране заявляют, что не ограничатся только Ближним Востоком и готовы действовать шире.

Эксперты признают угрозу реалистичной, но отмечают, что точность и эффективность иранских ракет снижаются с увеличением расстояния. Иран располагает ракетами дальностью более 2 тысяч километров, однако их количество и готовность к применению остаются неизвестными. Предыдущие попытки атаковать удалённые базы, в частности на острове Диего-Гарсия в Индийском океане, не увенчались успехом.

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