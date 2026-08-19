В настоящее время считается, что угрозы для Греции со стороны Ирана нет.

Из-за угрозы важной военной базе США на острове Крит Греция может перебросить туда одну из батарей Patriot. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание Kathimerini.

Необходимость усилить защиту этого важного для США средиземноморского объекта возникла из-за угроз со стороны Ирана, который заявил о готовности нанести удары по базам США в Европе. ЗРК Patriot, который планируется перебросить, в марте был развернут на острове Карпатос.

В министерстве обороны Греции изучают риски эскалации на Ближнем Востоке и потенциальную возможность ударов Ирана по объектам в Европе, которые используются американскими военными. По данным источников, если греческие военные оценят угрозу для базы ВМС как значительную, комплекс могут передислоцировать для усиления противовоздушной обороны этого района. На данный момент в Греции не считают, что страна находится под повышенной угрозой. Также источники журналистов отметили, что у Греции по-прежнему есть свои каналы связи с Ираном, в частности, через министерства иностранных дел.

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В северной части страны также может быть размещена еще одна батарея Patriot, как это было недавно по запросу Болгарии. Для этого Болгарии необходимо повторно обратиться с соответствующей просьбой.

Угрозы Ирана атаковать американские базы в Европе – что известно

Напомним, что изданию Financial Times стало известно, что Иран рассматривает возможность нанесения ударов по американским военным объектам в Европе, в частности, по американской базе в Болгарии. Это может произойти в случае возобновления масштабных атак на Иран. Под ударом могут также оказаться подводные оптоволоконные кабели в районе Ормузского пролива.

Представитель НАТО сообщил CNN, что Альянс готов отреагировать на любую угрозу Европе, в том числе и со стороны Ирана. В качестве примера готовности к действиям приводится перехват иранских ракет, запущенных в сторону Турции ранее в этом году.

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