РФ атаковала Житомир реактивными дронами: есть попадание в здание Нацполиции

Информация о возможных жертвах в настоящее время уточняется.

Военные армии РФ атаковали Житомир реактивными дронами, зафиксировано попадание в здание Главного управления Национальной полиции. Об этом сообщил начальник Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

"Враг атаковал Житомир реактивными дронами. Зафиксировано попадание в здание Главного управления Национальной полиции в Житомирской области", – заявил он.

Как отметил Бунечко, информация о погибших и пострадавших в настоящее время уточняется. На месте работают спасатели, медики, полицейские и другие службы.

Видео дня

Около 16:00 Воздушные силы сообщали о движении баражирующих боеприпасов "Бандероль" в направлении Житомира.

Удар "Бандеролями" по Печенегам в Харьковской области

18 августа российские оккупанты нанесли удар двумя малогабаритными крылатыми ракетами "Бандероль" по Печенегам в Харьковской области. В результате атаки погибли десять человек, еще 18 пострадали.

Удары пришлись по центральной части поселка, где расположены кафе, почта и магазины. Среди погибших – покупатели, продавцы, находившиеся рядом люди.

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