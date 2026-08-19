Венгрия закрыла уголовное дело в отношении инкассаторов 'Ощадбанка'

Венгерские правоохранительные органы установили законное происхождение банкнот и золотых слитков.

Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии (NAV) прекратила уголовное производство по делу о перевозке наличных денег и драгоценных металлов сотрудниками "Ощадбанка". Как сообщила пресс-служба "Ощада", по результатам расследования венгерские правоохранители установили законное происхождение банкнот и золотых слитков и не выявили признаков уголовного правонарушения.

Расследование было начато 5 марта 2026 года на основании уголовной жалобы Управления защиты Конституции Венгрии. Речь шла, в частности, о регулярной транзитной перевозке наличных средств в иностранной валюте и инвестиционного золота спецтранспортом "Ощадбанка" из Австрии в Украину через территорию Венгрии.

В ходе досмотра инкассаторского конвоя венгерские правоохранители обнаружили в двух автомобилях "Ощадбанка" 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг золотых слитков.

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Полученная в результате следственных действий информация подтвердила, что банкноты и драгоценные металлы принадлежали "Ощадбанку" и были приобретены в рамках отдельных межбанковских операций с Raiffeisen Bank International в соответствии с рамочным соглашением между банками. Следствие не обнаружило доказательств преступного происхождения средств или драгоценных металлов.

В решении NAV указано, что имеющиеся в уголовном производстве информация и доказательства подтвердили: банкноты и драгоценные металлы не были получены в результате преступной деятельности. Не было установлено и признаков какого-либо другого уголовного правонарушения. Следовательно, производство по делу прекращено в связи с отсутствием предусмотренного законом состава преступления.

Скандал с украинскими инкассаторами в Венгрии

5 марта в Венгрии задержали сотрудников украинского "Ощадбанка" вместе с инкассаторскими автомобилями и ценностями. Семь задержанных граждан Украины совершали рейс между Австрией и Украиной и перевозили наличные деньги в рамках регулярного сотрудничества между государственными банковскими учреждениями.

Венгерское правительство утверждало, что задержание украинских инкассаторов и изъятие средств были осуществлены якобы в рамках расследования дела об отмывании криминальных денег.

Венгерские СМИ быстро выяснили, что реальной причиной задержания украинских инкассаторов стало то, что Украина отказалась от инкассаторских услуг, которые предоставляла фирма друга Виктора Орбана.

6 мая Венгрия вернула средства и ценности "Ощадбанка", которые были изъяты во время задержания украинских инкассаторов.

В июне премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр поручил немедленно провести внутреннее расследование по делу о незаконном задержании инкассаторов украинского "Ощадбанка".

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