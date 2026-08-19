'Каждая жизнь ценна': в Украине покажут документалку о животных с прифронтовых территорий

Документальный фильм "Рятуй" сняли американская и украинская компании.

В рамках Одесского международного кинофестиваля, который пройдет с 27 августа по 4 сентября 2026 года в Киеве, состоится украинская премьера документального фильма "Рятуй" (Rescue).

Лента создана в копродукции американской независимой продюсерской компании We Are All Animals и украинской организации "Кожна Тварина".

За четыре года полномасштабного вторжения тысячи животных – от домашних питомцев до сельскохозяйственных животных – остались в зонах активных боевых действий. Немногие люди возвращаются за ними. Герои фильма отправляются в прифронтовые районы, где под угрозой обстрелов спасают животных. С начала полномасштабного вторжения таким образом было спасено более 30 тысяч животных.

Видео дня

"Животные часто остаются незаметными во время войны, особенно домашние. Фильм "Рятуй" показывает, что каждое животное, каждая жизнь заслуживают спасения. Во время войны вопросы уязвимости и ответственности стоят особенно остро, и этот фильм – не только об эвакуации, но и об этическом выборе в экстремальных условиях, а также о сострадании как сознательном и радикальном поступке. Я уверена: у украинского зрителя найдут отклик эти истории о смелых людях, готовых на все ради каждой жизни", – комментирует продюсер фильма, активистка и руководительница ОО "Кожна Тварина" Тамара Хьюман.

Фильм снимался в прифронтовых регионах – от Константиновки до Покровска, от Харьковщины до Запорожья. Его герои – люди из разных уголков мира, объединенные одним убеждением: каждая жизнь имеет значение. Бывший украинский военный, ставший спасателем; волонтер из Швейцарии, оставившая безопасную жизнь; болгарка, которая в начале вторжения переехала в Украину и спасает кошек, переживших войну; итальянец, который основал приют в Киевской области и остался там.

Среди спасенных – козленок Оленка, эвакуированная из разбомбленного села. Она стала символом фильма – и напоминанием о том, какой ценой дается каждое решение.

Исполнительным продюсером проекта стала британская актриса и режиссер Сейди Фрост ("Дракула Брэма Стокера", "Окончательный монтаж").

Режиссер фильма – итало-американский документалист Алессио Скьяцца. В своем творчестве он уже несколько лет подряд исследует неразрывную связь между людьми и животными. Например, фильм Cuori Liberi (2024) посвящен истории борьбы за права животных в одном из приютов Италии.

"Как художник, в своем творчестве я исследую пересечение человечности и социальных проблем, создавая истории, побуждающие к эмпатии и размышлениям. "Рятуй" стал поворотным моментом в моей практике: он погружает зрителя в сложные вопросы войны и сострадания, привлекая внимание к проблеме животных в зонах конфликта, которую часто оставляют без внимания", – отмечает режиссер Алессио Скьяцца.

Международная премьера фильма состоялась на крупнейшем независимом кинофестивале Raindance Film Festival в Лондоне в июне 2026 года.

Вас также могут заинтересовать новости: