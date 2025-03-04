Он считает, что финансовая заинтересованность США в будущем Украины - "лучшая гарантия безопасности, чем 20 000 солдат из какой-то случайной страны".

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что лучший способ защитить Украину от очередного российского вторжения - это гарантировать финансовую заинтересованность США в будущем Украины, пишет The Guardian.

"Если вам нужны реальные гарантии безопасности, если вы хотите, чтобы Владимир Путин не вторгся в Украину снова, то самая лучшая гарантия безопасности - это дать американцам экономическую выгоду в будущем Украины", - заявил Вэнс в интервью Fox News.

Он считает, что это будет лучшей альтернативой, чем введение в Украину миротворческих войск.

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"Это гораздо лучшая гарантия безопасности, чем 20 000 солдат из какой-то случайной страны, которая не вела войны 30 или 40 лет", - сказал он.

Вэнс также заявил, что США не могут "просто финансировать войну вечно. Американский народ этого не потерпит". Интервью вышло в эфир в тот же день, когда Белый дом объявил о приостановке военной помощи Украине. Однако оно было записано заранее, поэтому неизвестно, знал ли Вэнс о том, что к моменту его выхода в эфир США приостановят помощь.

Вэнс также прокомментировал пятничную встречу Трампа с Зеленским, снова раскритиковав украинского президента.

"Не хватало уважения. Была уверенность в своей правоте", - сказал Вэнс о Зеленском.

В то же время, по его словам, двери для переговоров "все еще открыты".

"Президент Трамп ясно и последовательно заявил, что, конечно, дверь открыта, пока Зеленский готов серьезно говорить о мире. Вы не можете прийти в Овальный кабинет или куда-либо еще и отказаться даже обсуждать детали мирного соглашения", - заявил Вэнс.

США и Украина - последние новости

Ранее в Конгрессе США заявили, что соглашение о добыче полезных ископаемых между Украиной и США будет подписано в ближайшее время.

3 марта президент США Дональд Трамп заявил, что не считает соглашение о полезных ископаемых "мертвым". В то же время советник Трампа по нацбезопасности Майкл Волц заявлял, что США готовы вернуться к соглашению о ресурсах, однако в Белом доме хотят "услышать от президента Зеленского, что он сожалеет о том, что произошло".

При этом поздно вечером 3 марта стало известно, что США прекратили поставки помощи Украине, в том числе и те, которые уже находятся в пути.

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