Пауза будет распространяться на все военное оборудование, которое еще не находится на территории Украины.

Официальный представитель Белого дома подтвердил CNN, что президент США Дональд Трамп приостановил оказание военной помощи Украине после спора с конфликта с президентом Владимиром Зеленским в пятницу.

"Президент ясно дал понять, что он нацелен на мир. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были привержены этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению проблемы", - цитирует CNN заявление чиновника.

По словам другого чиновника, пауза будет распространяться на все военное оборудование, которое еще не находится на территории Украины.

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Отмечается, что приостановка помощи - это прямой ответ на то, что Трамп считает плохим поведением Зеленского на прошлой неделе. Однако чиновники отметили, что пауза может быть отменена, если Зеленский продемонстрирует новую приверженность переговорам о прекращении войны в Украине.

Помощь Украине от США

Во время последнего общения с журналистами Трамп отказался подтверждать, что решил приостановить поддержку Украины. Он сказал, что Белый дом "посмотрит, что произойдет".

Однако вскоре после этого СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что Трамп приказал Пентагону приостановить всю военную помощь Украине. Речь идет и об оружии, которое уже транспортируется самолетами и кораблями, или ожидает в транзитных зонах в Польше.

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