Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не считает соглашение по полезным ископаемым с Украиной проваленным.

Политик заявил, что расскажет об этом более подробно во время своей речи, которая запланирована на завтрашний вечер. По его словам, Украина имеет "лучшие редкоземы, которые только можно достать", поэтому это соглашение является очень важным для американского бизнеса.

"Я думаю, что это замечательная сделка для нас, потому что глупый Байден дал 300 миллиардов долларов, а точнее 350 миллиардов. И знаете, что произошло? Мы ничего не получили. Мы просто отдали их. Мы могли бы перестроить весь наш военно-морской флот США на 350 миллиардов. Подумайте об этом. А сейчас мы возвращаем все это и даже больше", - сказал Трамп.

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Американский президент не стал отвечать на вопрос, принял ли он решение приостановить военную помощь Украине. "Сейчас мы посмотрим, что произойдет. Сейчас происходит много всего. Я могу вернуться в Овальный кабинет и обнаружить, что ответ устарел", - добавил он.

Также Трампу указали на то, что новая американская внешняя политика во многом совпадает с видением Москвы. Он ответил, что "для танго нужны двое", поэтому придется договариваться и с Россией, и с Украиной. Кроме того, необходимо будет получить согласие европейских стран:

"Я думаю, что все должны собраться, так сказать, в одной комнате, и мы должны заключить соглашение. И соглашение может быть заключено очень быстро. Это не должно быть таким уж сложным соглашением. Возможно, кто-то не захочет заключать соглашение. И если кто-то не захочет заключать соглашение, я думаю, этот человек долго не продержится. К этому человеку не будут долго прислушиваться, потому что я верю, что Россия хочет заключить соглашение. Я верю, что народ Украины хочет заключить соглашение. Они страдают больше, чем кто-либо другой. Мы говорим о страданиях. Они страдают".

Трамп вновь заявил, что Украина "должна быть более благодарной" США, которые поддерживали их в беде и "дали гораздо больше, чем Европа". По его словам, Европа должна была дать больше, чем Америка, однако оказалась "гораздо умнее Джо Байдена".

"В то же время для них это прекрасно, потому что мы получаем в стране редкоземельные металлы, которые будут служить топливом для этого большого двигателя торговли", - сказал он.

Также президент напомнил о больших потерях в этой войне, добавив, что только хочет, чтобы "всех этих молодых людей перестали убивать". По его данным, на прошлой неделе было убито 2700 молодых людей, "почти все они" были из Украины и России.

"Я хочу, чтобы это прекратилось. Деньги - это одно, но смерть - а они теряют тысячи солдат в неделю. И это не считая людей, которые погибают каждый раз, когда падает город или в него летит ракета. И мы - и я - хотим, чтобы это прекратилось".

Прямого ответа на вопрос, рассматривает ли он возможность снятия санкций против России в случае заключения мирного соглашения, Трамп не дал:

"Они хотят, чтобы все было улажено. И я думаю, что они также говорят о деньгах, но деньги менее важны, чем смерти. Речь идет о тысячах молодых людей в неделю. И люди говорят: "Почему меня волнует Украина?". Вы знаете, Украина немного истощается, и они становятся старше. Они набирают пожилых людей. Очень, очень печальная вещь там происходит. И мы хотим покончить с этим".

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