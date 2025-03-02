Митинг в поддержку Украины также прошел в Нью-Йорке.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс после скандальной встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме поехал в отпуск на горнолыжный курорт в штате Вермонт. Протестующие устроили ему "теплый прием".

Об этом сообщает CNN. Десятки людей выстроились на тротуаре в городе Уоррен, штат Вермонт, ожидая прибытия кортежа Вэнса на курорт Шугарбуш. Один человек размахивал плакатом с надписью "Катайся на лыжах в России, предатель", а другой держал плакат со словами "Позор тебе, Вэнс".

Некоторые протестующие держали украинские флаги, а другие - плакаты с надписями "Зеленский – герой", "Я с Украиной" и "Весь мир смотрит".

Видео дня

Протесты, похоже, не были связаны исключительно с Украиной и противостоянием с Зеленским в Овальном кабинете. На кадрах с места происшествия можно было увидеть и протестующих с палестинскими флагами и большим баннером "Свободная Палестина". Примечательно, что на другой стороне улицы были и сторонники политики Трампа.

Кроме того, митинг в поддержку Украины прошел в Нью-Йорке. Видео с мероприятия распространяются в сети.

На кадрах видны десятки людей с украинскими флагами, плакатами в поддержку Украины и карикатурами о Трампе.

Скандал в Белом доме: реакция мира

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский посетил США. Он приехал для подписания соглашения о полезных ископаемых. Однако во время открытого для журналистов этапа встречи между Трампом, Зеленским и вице-президентом США Вэнсом возник спор. Украинский президент покинул Белый дом, а соглашение так и не было подписано.

Поведение Трампа раскритиковали как американские политики, так и в Европе. Лидеры стран ЕС выразили поддержку Украине и Владимиру Зеленскому.

О событиях в Белом доме высказывались и голливудские звезды. Так, известный актер Педро Паскаль опубликовал в Инстаграм ряд сториз, где поддержал Украину и Зеленского. Актриса Элизабет Бэнкс опубликовала украинский флаг и написала, что поддерживает Украину. Мыслями делились и другие мировые знаменитости.

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