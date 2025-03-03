Франция вслед за США проявила большой интерес к полезным ископаемым Украины

Министр обороны Франции поделился, что Зеленский рассматривает перспективу возможных соглашений о добыче полезных ископаемых с прошлой осени.

Франция проявляет большой интерес к природным ресурсам Украины и ведет переговоры об их использовании с октября 2024 года. Об этом рассказал министр обороны страны Себастьен Лекорню, сообщает Bild.

"Нас волнует не возврат денег, а потребности нашей оборонной промышленности. Нашей оборонной промышленности понадобится ряд важнейших видов сырья для наших собственных систем вооружения, и не в следующем году, а в течение следующих 30 или 40 лет", - сказал он.

По словам Лекорню, этим вопросом ему поручил заняться лично президент Франции Эмманюэль Макрон.

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Также министр обороны Франции поделился с журналистами, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает перспективу возможных соглашений о добыче полезных ископаемых с прошлой осени в рамках Плана победы Украины. Он отметил, что переговоры с украинской стороной ведутся с октября.

В издании добавили, что согласно данным исследования World Mining Data за 2024 год, Украина обладает около 5% мировых запасов полезных ископаемых. Тем не менее далеко не все эти ресурсы добываются.

Отмечается, что в Украине находятся запасы марганца, урана, графита и железной руды, которые используются в оборонной и технологической отрасли. В исследовании сказано, что общая стоимость природных богатств оценивается более чем в 14 триллионов евро.

Полезные ископаемые Украины - важные новости

Ранее в Sky News писали, что сделка о полезных ископаемых между США и Украиной была близка к подписанию, но конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером США Дональдом Трампом нарушил все планы. Представитель Белого дома в комментарии для Reuters подтвердил, что Зеленский и Трамп действительно не подписали соглашение о добыче полезных ископаемых в ходе встречи.

Кроме того, высокопоставленный американский чиновник рассказал журналистам, что специальный представитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлогг отговаривал команду Зеленского от подписания соглашения в Овальном кабинете, но глава Офиса президента Украины Андрей Ермак настоял на обратном.

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