В свою очередь 27% выступают за сокращение поставок оружия для Украины.

67% немцев поддерживают предоставление военной помощи для Украины, большинство из них выступает за увеличение такой поддержки. Об этом говорится в результатах опроса исследовательской группы Wahlen для ZDF frontal.

В частности 27% опрошенных выступают за увеличение военной помощи для Украины от Германии. Еще 40% считают, что Германия должна продолжать поддерживать государство, на которое напала РФ.

В то же время 27% хотят сокращения поставок оружия для Украины.

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"Для меня примечательно, что - если взять вместе тех, кто хочет продолжать поддерживать Украину - нас 67%, что является явным большинством. Это означает, что усталость от Украины, о которой иногда говорят политики, не отражается на населении", - отметила эксперт по вопросам безопасности Яна Пульерин из Европейского совета по международным отношениям в интервью ZDF frontal.

В результатах говорится о том, что поддержка больше на западе Германии, чем на востоке. В частности 70% людей выступают за поставки вооружения, 28% за большую помощь, 42% за то, чтобы поддержка была на таком же уровне, как раньше.

В то же время на востоке большинство граждан, а именно 53% поддержку Украины со стороны Германии - 20% немцев выступают за увеличение помощи, а 33% - за то, чтобы поддержка осталась на том же уровне.

В свою очередь избиратели партии "Зеленых" особенно одобряют увеличение поставок немецкого вооружения в Украину. В частности 45% людей, которые планируют голосовать за партию, выступают за большую помощь. Только сторонники "Альтернативы для Германии" (79%) и Альянса Сары Вагенкнехт (52%) выступают за уменьшение военной помощи.

Военная помощь Украине от Германии - что известно

Как писал УНИАН, в январе Германия объявила новый пакет военной помощи для Украины. В него вошли самоходные гаубицы RCH 155, колесные БМП RCT-30 Boxer, сотни ударных беспилотников и БМП Marder.

Также министр обороны Германии Борис Писториус сообщал, что его страна передаст Украине дополнительные ракеты для систем ПВО IRIS-T. По его словам, эти ракеты изначально предназначались для Бундесвера, но их непосредственно с производства перенаправят Украине.

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