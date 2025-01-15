Германия объявила новый пакет военной помощи для Украины: что в него войдет

В Германии объявили новый пакет военной помощи для Украины. В него войдут самоходные гаубицы RCH 155, колесные БМП RCT-30 Boxer, сотни ударных беспилотников и БМП Marder, сообщили в Министерстве обороны ФРГ.
Отмечается, что в новый пакет военной помощи, в частности, войдет такое вооружение:
- 9 колесных боевых машин пехоты RCT-30 Boxer;
- 18 самоходных артиллерийских установок RCH 155;
- 5 боевых машин пехоты Marder;
- 600 ударных беспилотников HF-1;
- 50 разведывательных беспилотников VECTOR;
- 46 разведывательных дронов RQ-35 HEIDRUN;
- 43 разведывательных дронов SONGBIRD;
- 11 тысяч 120-мм минометных мин;
- турникеты, полевые очки и шерстяные одеяла.
В Минобороны Германии напомнили, что Берлин с начала полномасштабного вторжения РФ передал Украине военную помощь со складов Бундесвера суммарной стоимостью около 5,2 миллиарда евро. Помимо этого более 10 тысяч украинских солдат прошли военную подготовку в ФРГ.
Помощь Украине от Германии - важные новости
Ранее УНИАН сообщал, что Германия передаст Украине ракеты к IRIS-T на 60 миллионов евро из запасов Бундесвера. Поставка является результатом переговоров между президентом Украины и министром обороны ФРГ.
Кроме того, министр обороны Германии Борис Писториус во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что новые колесные гаубицы RCH 155 будут приезжать в нашу страну так быстро, как только возможно. Он подчеркнул, что это "очень особенная система".