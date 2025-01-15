Германия объявила новый пакет военной помощи для Украины: что в него войдет

В частности, в пакет военной помощи войдут новейшие колесные БМП RCT-30 Boxer.

В Германии объявили новый пакет военной помощи для Украины. В него войдут самоходные гаубицы RCH 155, колесные БМП RCT-30 Boxer, сотни ударных беспилотников и БМП Marder, сообщили в Министерстве обороны ФРГ.

Отмечается, что в новый пакет военной помощи, в частности, войдет такое вооружение:

9 колесных боевых машин пехоты RCT-30 Boxer;

18 самоходных артиллерийских установок RCH 155;

5 боевых машин пехоты Marder;

600 ударных беспилотников HF-1;

50 разведывательных беспилотников VECTOR;

46 разведывательных дронов RQ-35 HEIDRUN;

43 разведывательных дронов SONGBIRD;

11 тысяч 120-мм минометных мин;

турникеты, полевые очки и шерстяные одеяла.

В Минобороны Германии напомнили, что Берлин с начала полномасштабного вторжения РФ передал Украине военную помощь со складов Бундесвера суммарной стоимостью около 5,2 миллиарда евро. Помимо этого более 10 тысяч украинских солдат прошли военную подготовку в ФРГ.

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Помощь Украине от Германии - важные новости

Ранее УНИАН сообщал, что Германия передаст Украине ракеты к IRIS-T на 60 миллионов евро из запасов Бундесвера. Поставка является результатом переговоров между президентом Украины и министром обороны ФРГ.

Кроме того, министр обороны Германии Борис Писториус во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что новые колесные гаубицы RCH 155 будут приезжать в нашу страну так быстро, как только возможно. Он подчеркнул, что это "очень особенная система".

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