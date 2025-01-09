Данные ракеты отправят Киеву непосредственно с производства, заявил министр обороны Германии.

Германия в кратчайшие сроки передаст Украине дополнительные управляемые ракеты для систем противовоздушной обороны IRIS-T, сообщил министр обороны Германии Борис Писториус по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-25"), которое состоялось 9 января на авиабазе в Германии, передает n-tv.de.

Он заявил, что данные ракеты изначально предназначались для Бундесвера, но их непосредственно с производства перенаправят Украине.

"Мы сначала поставляем (ракеты - УНИАН) Украине, прежде чем пополнять наши запасы", - добавил Писториус.

Видео дня

Новость дополняется…