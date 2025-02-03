Задержки приходятся на последние месяцы каденции бывшего президента США Байдена.

В 2024 году до ноября в Украину из США было доставлено лишь около половины обещанной на этот год военной помощи и около 30% обещанной бронированной техники, пишет Reuters в своем расследовании. При этом агентство ссылается на слова двух представителей Конгресса, чиновника США и законодателя.

Что касается причин задержек, то это не только долговременные обсуждения в Конгрессе, но и внутренние дебаты о рисках эскалации с Россией, а также беспокойство относительно того, достаточны ли запасы США, говорится в расследовании. Также путаницы добавляла хаотичная система отслеживания поставок оружия.

Отмечается, что эти задержки приходятся на последние месяцы каденции предыдущего президента США Джо Байдена и именно в это время потеряла почти всю территорию, которую вернула во время контрнаступления 2023 года.

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После того, как весной Пентагон объявил о пакете оружия на 1 миллиард долларов, фактические поставки, по словам народного депутата Украины, советника министра обороны Татьяны Устиновой были медленными и спорадическими.

И хотя тогдашний советник президента США Джейк Салливан в мае заявил, что США пытаются "ускорить темпы" поставок, задержки продолжались, говорят украинские чиновники.

Издание пишет, что доставка американского оружия за границу в военное время требует сложной логистики и координации между несколькими американскими агентствами и правительствами союзников. Это может занять месяцы.

По словам четырех американских чиновников, которые знают этот процесс, меньшие пакеты оружия могут поступить через неделю или две. Для больших поставок процесс замедляется, а если что-то требовало ремонта, это могло длиться до четырех месяцев.

Большинство поставок из США в течение лета были ограниченными: они включали ракеты-перехватчики малой дальности, транспортные средства для замены и артиллерию, чтобы Украина могла защитить себя, но не начинать значительные наступательные действия, говорится в анализе Reuters.

Более агрессивное оружие - сложные ракеты "воздух-земля" для F-16, дорогие ракеты - было сдержано, согласно анализу данных о расходах и объявлениям Пентагона.

Многочисленные официальные лица США, знакомые с этим делом, объясняли решение сдерживать агрессивное оружие прошлым летом опасениями, что американские запасы исчерпываются.

Как отмечается в материале, секретный анализ, представленный Конгрессу, обнаружил несколько систем вооружения, которые США могли бы предоставить без истощения запасов и которые Украина могла бы эффективно использовать, по словам двух людей, которые читали документ. Названия этих систем не указали.

Впрочем, говорится, некоторые аналитики утверждают, что нет четкой связи между задержками помощи США и территориальными потерями Украины, мол, больше в этом виновата неспособность Киева решить проблемы с живой силой, моральным духом и тем, как используется уже имеющееся оружие.

"Войны никогда нельзя полностью выиграть или проиграть пакетами помощи. Это требует стратегии, планирования сил, использования сил, лидерства, морального духа сил и других вещей, а не только поступления помощи", - цитирует издание президента Департамента обороны и безопасности Центра стратегических и международных исследований Сета Джонса.

Агентство пишет, что с приходом к власти в США Дональда Трампа неопределенность относительно военной помощи Украине только усилилась:

"Его новая администрация может в любой момент остановить поставки, даже те, которые уже готовы... Он и его сторонники в Конгрессе четко дали понять, что хотят сократить поддержку Украины".

Военная помощь Украине: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, НАТО частично взяло на себя координацию военной помощи для Украины. По словам вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министра юстиции Украины Ольги Стефанишиной, помощь выйдет на полную мощность уже в феврале 2025 года при участии украинских специалистов.

Швеция объявила о крупнейшем пакете военной помощи для Украины в конце января 2025 года. Речь идет о примерно 1,2 миллиарда долларов США. По словам министра обороны Пола Йонсона, примерно 90 миллионов долларов из этой суммы будет направлено на производство украинских ракет большой дальности и беспилотников.

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