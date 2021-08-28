После того как талибы зашли в Кабул, тысячи людей пытаются покинуть столицу Афганистана.

Организации Объединенных наций по делам беженцев готовится к около пол миллиону беженцев из Афганистана до конца 2021 года.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на заявление Верховного комиссара ООН по делам беженцев Келли Клементс 27 августа.

Клементс назвал такое вероятное количество "худшим сценарием".

Сейчас 2,2 миллиона зарегистрированных афганцев находится в Пакистане и Иране. Еще дополнительные полмиллиона могут присоединиться к концу года.

Читайте такжеУвеличилось количество погибших в результате взрывов в КабулеВнутри Афганистана только в этом году были перемещены 558 тысяч человек из – из-за конфликта, почти все они – женщины и дети.

"Ситуация внутри Афганистана развивалась быстрее, чем кто-либо ожидал", – подытожил Клементс.

В управлении ответили, что получили от надежных источников несколько сообщений о внесудебных казнях, обысках, арестах и актах мести со стороны талибов, ущемлении ими прав женщин и девушек в Афганистане.

Захват талибами Афганистана, эвакуация беженцев

В связи с выводом американских войск и войск НАТО из Афганистана радикальное движение "Талибан" стало захватывать города в стране. После того как талибы зашли в Кабул тысячи людей пытаются покинуть столицу Афганистана.

Вопреки обещаниям соблюдать права женщин боевики "Талибана" уже запретили им работать и обязали оставаться дома.

25 августа министерство иностранных дел Украины заявило, что после трех эвакуационных украинских рейсов на территории Афганистана остаются еще около 90 украинцев.

Сообщалось, что движение "Талибан" запретит эвакуацию иностранных граждан из Кабула после 31 августа, а также требует, чтобы эвакуационная миссия иностранных военных из Афганистана завершилась до 31 августа, как ранее обещал Джо Байден.

В результате взрывов возле аэропорта в столице Афганистана Кабуле погибли более 100 человек.

Автор: Яна Ставская