Акции и доллар стремительно падают на фоне ошеломляющей победы демократов на выборах в США

Результаты промежуточных выборов также повлияли на отношение к искусственному интеллекту.

Акции мировых компаний в среду, 4 ноября, резко упали, а доллар достиг месячного минимума, поскольку демократы получили контроль как над Сенатом, так и над Палатой представителей на промежуточных выборах в США, сообщает Reuters.

Результат демократов также усилил опасения, что стремительный рост сектора искусственного интеллекта может быть заторможен из-за усиления регуляторного контроля. Демократы одержали победы на выборах в Сенат в Южной Каролине, Техасе и Огайо, обеспечив себе большинство как в Сенате, так и в Палате представителей. Это стало серьёзным ударом для президента Дональда Трампа.

Масштаб успеха Демократической партии подчеркивается победами в округах, которые долгое время считались исключительно прореспубликанскими. Это свидетельствует о политическом сдвиге, который стал неожиданностью для многих инвесторов.

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Искусственный интеллект под угрозой, инвесторы вкладывают средства в облигации

Акции компаний в сфере искусственного интеллекта (ИИ) стремительно пошли вниз. Это, в свою очередь, оказало давление на доллар, в то время как криптовалюты также подешевели на фоне ожиданий ужесточения регулирования. В свою очередь, облигации стали более привлекательными, поскольку инвесторы начали искать более безопасные активы.

Бум в сфере ИИ, подкрепленный значительными расходами технологических гигантов, соревнующихся в создании центров обработки данных и наращивании вычислительных мощностей, стал одной из главных движущих сил мировых рынков в последние годы. Из-за этого инвесторы стали чрезвычайно чувствительны к любым факторам, способным затормозить стремительное развитие этой технологии.

Фьючерсы на индекс S&P 500 на момент последних данных снизились на 0,35%, тогда как фьючерсы на Nasdaq сначала упали более чем на 2%, но впоследствии сократили потери – до снижения на 0,5%. Европейские фьючерсы снизились на 0,4%, хотя ранее падение достигало 1,5%. Акции сократили значительные потери благодаря покупателям, которые выкупают их во время падения.

В Азии основной объем распродаж пришелся на акции компаний, связанных со сферой ИИ: производители микросхем Samsung, SK Hynix и TSMC продемонстрировали резкое падение, после чего частично отыграли потери. Индекс KOSPI (.KS11) на момент последних данных демонстрировал незначительный рост после предыдущего падения на 3%.

Цены на казначейские облигации США выросли, поскольку инвесторы ожидают, что политический тупик в Вашингтоне приведет к сокращению государственных расходов. Кроме того, регулирование сферы искусственного интеллекта может замедлить рост и снизить необходимость в дальнейшем повышении процентных ставок.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США, являющихся эталонными, снизилась на 6 базисных пунктов (0,06%) – до 4,906%, что вызвало резкое падение курса доллара.

Доллар дешевеет по отношению к мировым валютам

На валютном рынке доллар ослаб по отношению к большинству основных мировых валют. Евро вырос на 0,5% – до 1,1249 доллара США, а британский фунт укрепился на 0,37% – до 1,3464 доллара США. В результате индекс доллара снизился на 0,37%, достигнув отметки 101,34.

Наибольший рост продемонстрировали японская иена и швейцарский франк – валюты, которые традиционно считаются "безопасными гаванями". Иена укрепилась на 0,7% – до 157,55 за доллар США, а швейцарский франк прибавил почти 0,8%, достигнув уровня 0,8144 за доллар США.

Ситуация на финансовых рынках – последние новости

У инвесторов падает доверие к криптовалюте. Крупнейшая криптовалютная биржа Binance после потери 6,3 миллиарда долларов в результате хакерской атаки начала поэтапно восстанавливать возможность вывода средств. При этом менее чем за 10 часов был зафиксирован чистый отток активов на сумму около 3,64 миллиарда долларов.

Национальный банк Украины установил на 4 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 45,67 гривни за доллар. Таким образом, украинская валюта потеряла сразу 14 копеек.

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