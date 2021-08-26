У одной из пассажирок эвакуационного рейса начались роды прямо на борту военного самолета США Boeing C-17.

Афганскую девочку, которая родилась на борту самолета ВВС США во время эвакуации, родители решили назвать в честь самолета.

Об этом сообщает CNN.

"Мы поговорили с матерью и отцом ребенка, родившегося на борту C-17, летевшего на базу Рамштайн, они назвали девочку Рич. Назвали так, потому что у самолета C-17, который доставил их из Катара в Рамштайн, был позывной Reach", - рассказал глава Европейского командования вооруженных сил США генерал Тод Уолтерс.

Напомним, у одной из пассажирок эвакуационного рейса из Афганистана начались роды прямо на борту военного самолета США Boeing C-17.

В результате самолет приземлился на авиабазе Рамштайн в Германии, а гражданка Афганистана стала мамой девочки.

При этом роды осложнились низким кровяным давлением женщины, и самолету пришлось даже снижать высоту, чтобы сохранить ей жизнь и стабилизировать ситуацию.

Девочку и мать доставили в ближайшее медицинское учреждение.

Читайте такжеВ аэропорту Кабула более 10 тысяч человек ждут эвакуации

В связи с выводом американских войск и войск НАТО из Афганистана радикальное движение "Талибан" начало быстро захватывать города в стране. Теперь, когда талибы вошли в Кабул, тысячи людей пытаются покинуть столицу Афганистана из городского аэропорта.

По сообщениям СМИ, боевики "Талибана" начали преследовать людей, которые работали на силы США или НАТО. Группировка провозгласила на подконтрольной ей территории новое государство - Исламский Эмират Афганистан.

Представитель НАТО сообщил, что эвакуация из Афганистана иностранцев и афганских граждан, работавших в посольствах и международных гуманитарных группах, идет медленно из-за риска возникновения столкновений.

Президент США Джо Байден отмечал, что массовая эвакуация граждан из Афганистана "связана с риском потерь".

Автор: Денис Прядко