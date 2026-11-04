Зеленский наградил Меланию Трамп орденом: что известно

Награду получил также специальный старший советник первой леди США.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил Меланию Трамп, первую леди Соединенных Штатов Америки, орденом княгини Ольги I степени. Об этом говорится в соответствующем указе президента №1079/2026, опубликованном на сайте главы государства.

В указе от 2 ноября отмечается, что Мелания Трамп награждается за весомый личный вклад в гуманитарную поддержку Украины, активную правозащитную и благотворительную деятельность, направленные на спасение украинских детей, граждан, пострадавших в результате российской агрессии, незаконно депортированных и принудительно перемещенных с временно оккупированных Россией территорий Украины.

Кроме того, другим своим указом № 1084/2026 Зеленский наградил знаком отличия Президента Украины "Золотое сердце" Марка Бекмана, специального старшего советника первой леди США.

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Он был награждён за весомый личный вклад в оказание гуманитарной помощи гражданам Украины, содействие мерам, направленным на спасение и эвакуацию гражданского населения с временно оккупированных территорий Украины.

Мелания Трамп и Украина

Как сообщал УНИАН, ранее Украина и Россия при содействии Мелании Трамп договорились о временном прекращении огня в районе Олешков Херсонской области для эвакуации гражданского населения.

Впоследствии было сообщено, что Мелания Трамп лично соберёт представителей Украины и России. Встреча представителей двух государств состоится в Белом доме. Первая леди выступит с заявлением относительно договоренностей о прекращении огня 5 ноября.

Эта инициатива стала личной дипломатической инициативой Мелании Трамп. Она самостоятельно инициировала взаимодействие между представителями двух стран, находящихся в состоянии войны.

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