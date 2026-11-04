Доллар начал дешеветь: курс валют в обменниках и банках

Продать доллар можно в среднем по курсу 45,50 грн, а евро – 50,92 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 4 ноября, снизился на 11 копеек и составляет 46,15 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 45,50 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 1 копейку и составляет 51,80 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,92 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 46,40 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 46,05 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 52,00 грн/евро, а курс продажи – 51,57 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк установил на 4 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 45,67 гривни за доллар, таким образом украинская валюта потеряла 14 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным регулятора, по отношению к евро гривня также ослабла. Официальный курс европейской валюты на среду был установлен на уровне 51,06 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 1 копейку.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозировал, что в течение 2–8 ноября курс доллара будет находиться в диапазоне 44,85–45,7 грн, а евро – 50–52 грн.

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