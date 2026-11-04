Россию не покидают надежды на встречу с Трампом и Си Цзиньпином: у Путина сделали заявление

У участников возможной встречи есть общее понимание того, что она была бы уместной и весьма полезной, заявили в Кремле.

В настоящее время идут дискуссии о подготовке трехсторонней встречи между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным.

Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. "У участников возможной встречи есть общее понимание того, что она была бы уместной и весьма полезной. Сейчас идет работа по ее согласованию. Надеемся, что в ближайшие дни все будет окончательно согласовано", - сказал Песков.

Как пишет Politico, встреча могла бы состояться в рамках предстоящего саммита АТЭС, который пройдет 18–19 ноября в Шэньчжэне (Китай) и в котором запланировано участие всех трех лидеров.

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К томуже, несколько дней назад Путин публично выступил за проведение такой встречи, однако отметил, что все "в значительной степени" зависит от Китая.

Возможная встреча Трампа, Путина и Си Цзиньпина

Ранее Трамп сообщил, что планирует встретиться с Путиным и Си Цзиньпином, чтобы обсудить денуклеаризацию, а также Украину.

В Киеве к перспективе такой трехсторонней встречи отнеслись с обеспокоенностью. В частности президент Владимир Зеленский подчеркнул, что подобные переговоры должны проходить только при участии Украины.

Китай пока никак не комментирует возможность проведения трехсторонней встречи. Однако президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, недавно встречавшийся с Си Цзиньпином, рассказал, что китайский лидер был "удивлен" вопросом о возможных переговорах по Украине. Си Цзиньпин также отверг предположение о том, что Китай, Россия и США могут обсуждать украинский вопрос в трехстороннем формате.

В Министерстве иностранных дел КНР в комментарии для газеты Financial Times сообщили, что ведут "консультации с соответствующими сторонами по поводу встречи глав государств Китая и России", при этом о Трампе упомянуто не было.

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