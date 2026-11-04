На Донбассе появился 6-километровый подземный туннель для ВСУ: какова его функция

Ранее военные инженеры предложили плавучий транспортер для медицинской эвакуации.

В Донецкой области для Вооруженных сил Украины обустроили подземный туннель протяженностью почти 6 километров, который обеспечивает передвижение личного состава, мототехники, поставку боеприпасов, провизии и медицинскую эвакуацию. Об этом в интервью "Укринформу" рассказал Дмитрий Пишко, начальник управления Сил поддержки штаба Командования десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Очередным достижением нашей инженерной изобретательности стал подземный туннель длиной почти шесть километров, который обустроили между двумя населенными пунктами Донецкой области. Инженерное сооружение обеспечивает бесперебойное и замаскированное передвижение личного состава, мототехники, квадроциклов, доставку провизии и боеприпасов, медицинскую эвакуацию", – сказал Пишко.

Он добавил, что все это позволяет различным подразделениям успешно выполнять боевые задачи.

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По словам Пишко, благодаря другому решению военных инженеров в 2023 году 81-я отдельная аэромобильная Слобожанская бригада всю зиму использовала плавучий транспортер для проведения медицинской эвакуации.

"Автомобильный мост в сторону Лимана в Донецкой области был взорван, объезд отнимал много времени. Зато с помощью плавучего транспортера ПТС-2 мы выигрывали 30–40 минут, а для раненых это – очень существенно. За ту зиму ребята таким образом совершили 86 рейсов", – подчеркнул начальник управления.

Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, в конце октября OSINT-аналитик Клеман Молен отметил, что Силам обороны Украины удалось замедлить наступление российских оккупантов в Донецкой области и стабилизировать фронт под Славянском.

Аналитик также отметил, что в ближайшие месяцы станет ясно, насколько успешно Украина сдерживает российское продвижение у Доброполья и насколько успешными окажутся ее попытки стабилизировать фронт.

В то же время, как сообщает Институт изучения войны (ISW), российские оккупационные войска уже второй месяц подряд потеряли в Украине больше территории, чем захватили. Так, в октябре чистые территориальные потери оккупантов составили 27 квадратных километров. А потери личного состава в этом месяце стали для россиян самыми большими за всё время полномасштабной войны.

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