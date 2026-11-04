Украина нацелилась на российские оружейные заводы, - Der Spiegel

Российские системы ПВО сейчас работают на пределе своих возможностей.

Чтобы перекрыть противнику поставки наступательного оружия, Киев теперь атакует российские оружейные заводы во внутренних районах страны. И добивается успеха: за последние дни были поражены четыре объекта, пишет Der Spiegel.

Новая украинская тактика, по всей видимости, стала возможной благодаря поступлению новых партий британско-французских крылатых ракет.

Ракеты Storm Shadow и Scalp уже некоторое время используются Украиной и имеют дальность действия 300 километров. Благодаря малозаметным характеристикам, российской ПВО их трудно обнаружить.

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Отмечается, что это дает им решающее преимущество перед ракетами украинского производства.

"Хотя украинская крылатая ракета FP-5 "Фламинго" имеет значительно большую дальность, чем Storm Shadows, ее громоздкая конструкция также приводит к большой радиолокационной заметности, что делает ее легко обнаруживаемой российской разведкой", - пишет издание.

Летом Украина успешно нанесла два ракетных удара ракетами "Фламинго" по российским заводам, расположенным далеко в тылу врага.

Утверждается, что россиянам удалось сбить так много этих ракет, что производитель Firepoint в настоящее время вынужден вносить некоторые корректировки в конструкцию.

Российские системы ПВО сейчас работают на пределе своих возможностей, объясняет военный эксперт Дуглас Барри из Международного института стратегических исследований (IISS):

"У россиян большой, но не безграничный арсенал. Более того, им нужно защищать огромную страну".

РФ приходится расставлять приоритеты

По словам Барри, завод в Елабуге, где производятся опасные беспилотники "Герань", хорошо защищен. Украина пыталась нанести по нему удар, но первоначально потерпела неудачу из-за плотной сети ПВО.

Важно, что наряду с другими мерами, атаки на заводы могут нарушить цепочки поставок и, по крайней мере, сократить российские авиаудары.

"В ракетных атаках всегда есть перерывы; оружие обычно поступает непосредственно с завода в строй", - пояснил Барри.

Поставки ракет Storm Shadow и Scalp становятся все более сложными, поскольку их производство прекращено. Великобритания и Франция первоначально планировали возобновить производство, но этот план, по всей видимости, был отложен.

Утверждается, что альтернативой могла бы стать конструктивно схожая немецкая крылатая ракета Taurus, но правительство Германии категорически против ее поставок.

Таким образом, украинцы все больше полагаются на собственное вооружение. Помимо ракет "Фламинго" и "Нептун", они также разработали баллистические ракеты.

"Однако эти ракеты FP-7 и FP-9 больше подходят для поражения мобильных целей, чем крупных заводов. Кроме того, как и "Фламинго", они были разработаны в условиях военного времени без масштабных испытаний. Их реальная эффективность вызывает сомнения", - добавили там.

Удары по РФ

Ранее военный эксперт Игорь Романенко заявил, что украинская баллистика позволит уничтожать российские пусковые установки "Искандер" еще до запуска ими ракет.

По его словам, подобная работа украинскими военными уже ведётся. Вероятно, в ней задействованы разведывательно-ударные комплексы на базе беспилотников.

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