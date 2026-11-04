Украина продвинулась в двух областях: в ISW раскрыли детали

Украинские войска продвинулись и удерживают позиции к северу от города Сумы.

Недавно Силы обороны смогли продвинуться в Сумской и Донецкой областях, а также сорвать ряд наступательных операций армии РФ.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW). Аналитики отмечают, что украинские войска недавно продвинулись и удерживали позиции к северу от города Сумы. Об этом свидетельствуют геолокационные видеозаписи. На них зафиксирован российский удар по украинской позиции к юго-западу от Андреевки. Ранее российские источники заявляли, что этот район находится под контролем их войск.

2 и 3 ноября российские войска продолжали наступательные операции на Купянском направлении, но не продвинулись вперед, поскольку украинские войска контратаковали к северу от Купянска.

Видео дня

По данным источника, связанного с Западной группой войск РФ, 3 ноября российские войска продолжали наступательные операции на Боровском направлении. Украинские военные, в свою очередь, контратаковали к северо-востоку от Боровой. Однако ISW не зафиксировало доказательств продвижения российских войск.

2 и 3 ноября российские войска продолжали наступательные операции вблизи Лимана, но не продвигались вперед, поскольку украинские войска контратаковали к северо-востоку и юго-востоку от города.

"Недавно ISW обнаружило доказательства, свидетельствующие о том, что украинские войска ранее продвинулись в Пискуновке (к северо-востоку от Славянска) и Рай-Александровке (к юго-востоку от Славянска)", – говорится в отчете.

Оценки ISW – последние новости

Как сообщал УНИАН, по мнению аналитиков, российские удары по Украине являются частью кампании Кремля, направленной на то, чтобы сделать повседневную жизнь гражданского населения невыносимой, привести к значительным жертвам и нанести ущерб украинской экономике. Они обратили внимание на то, что в течение 2026 года российские войска с еще большей жестокостью наносят удары по Украине, в результате чего гибнет много людей. Часто эти удары длятся даже несколько дней. Их цель, как отмечают в ISW, – нанести максимальный ущерб гражданскому населению, использовать уязвимости украинской противовоздушной обороны и внедрить новые технологические решения, такие как квазикрылатые ракеты "Бандероль".

В Институте отмечают, что Москва пытается создать дополнительные трудности для украинского населения в преддверии зимы 2026–2027 годов, поскольку Кремль, вероятно, считает, что эти удары на большие расстояния могут отвлечь внимание от недавних успехов Украины на поле боя и в конечном итоге заставить Украину капитулировать, сделав повседневную гражданскую жизнь невыносимой.

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