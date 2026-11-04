Выборы в США: Трамп признал сокрушительную победу демократов

Трамп заявил о готовности к сотрудничеству

По результатам промежуточных выборов в США демократы одержали уверенную победу и получили контроль над обеими палатами Конгресса США, отобрав у республиканцев большинство в Палате представителей и Сенате.

Как пишет Fox News, президент Дональд Трамп уже поздравил демократов с победой и выразил надежду на сотрудничество с ними. Ранее Трамп предупреждал, что в случае потери республиканцами власти он без колебаний наложит вето на любые законодательные инициативы демократов, однако после оглашения результатов сменил тон на более примирительный.

"Я поздравляю демократов и рассчитываю на совместную работу на благо нашей страны. Думаю, они сами захотят со мной сотрудничать. В противном случае я просто буду накладывать вето на всё подряд, а им это вряд ли нужно", – заявил Трамп в интервью CBS News.

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Он также заявил, что наличие у него права вето может вынудить демократов сесть за стол переговоров. "Исторически сложилось так: накладываешь вето в течение пары месяцев, а потом они приходят и говорят: "Нам нужно договориться"", – сказал Трамп.

Трамп оправдал результаты выборов

Трамп отчасти объяснил поражение республиканцев тем, что его имени не было в избирательных бюллетенях.

"Мне кажется, дело в том, что меня не было в бюллетенях, а с этим ничего нельзя было поделать. Если бы я там был, мы бы победили… В некоторых случаях избирателям не нравились кандидаты, а иногда эти кандидаты не были моими сторонниками – и электорат знает это лучше, чем кто-либо другой. Поэтому люди просто остались дома", - заявил Трамп.

Позже в беседе с телеканалом Fox News Трамп вновь подчеркнул, что намерен использовать "право вето", чтобы блокировать законопроекты, продвигаемые демократами.

"Это один из самых мощных инструментов, которыми располагает президент… Они будут присылать мне безумные вещи, а я буду накладывать на них вето. И после пары месяцев таких вето они придут и спросят: "Как же нам добиться принятия этих законов?" – и тогда мы начнем работать вместе", – сказал Трамп.

Выборы в США - результаты

4 ноября американцы выбирали новый состав палаты представителей (435 мест в нижней палате Конгресса), треть членов сената (35 мест в верхней палате Конгресса), а также губернаторов штатов и депутатов местных законодательных собраний.

Демократическая партия получила контроль над обеими палатами Конгресса США по итогам промежуточных выборов 3 ноября. Демократы отобрали у республиканцев большинство в Палате представителей (около 255–256 мест против 180) и Сенате (52–55 мест против 48). Прорыв демократов произошел в традиционно республиканских штатах: сенаторские места от Мэн, Техаса, Канзаса, Северной и Южной Каролины, Айовы и Огайо перешли к оппонентам Трампа.

В частности, выборы в Палату представителей США в штате Индиана проиграла республиканка Виктория Спарц, известная своими критическими высказываниями в адрес Украины.

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