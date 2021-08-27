Среди жертв теракта 13 американских военных. Количество пострадавших достигает 150 человек.

В результате взрывов возле аэропорта в столице Афганистана Кабуле погибли 103 человека.

Как сообщает The Wall Street Journal, в числе жертв теракта - 13 американских военных. Количество пострадавших достигает 150 человек.

В свою очередь президент США Джо Байден во время обращения к нации заявил, что эвакуация из Афганистана продолжится и после произошедших накануне взрывов в Кабуле.

Читайте также"Мы не простим, не забудем": Байден приказал нанести ответный удар после взрывов в КабулеГлава Центрального командования США генерал Кеннет Маккензи также заявил, что США не планируют приостанавливать эвакуацию несмотря на взрывы, произошедшие в Кабуле. "Наша миссия заключается в том, чтобы вывезти американцев, граждан других стран, обладателей специальных виз, сотрудников посольства США и афганцев, которые подвержены риску",— сообщил Маккензи, передает kommersant.

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что сотрудники посольства США в Кабуле находятся в контакте примерно с тысячей американцев, которые, по данным Госдепартамента, все еще остаются в Афганистане. За последние 24 часа дипломаты получили сообщения примерно от 500 человек, которые заявляют, что они являются гражданами США и хотят покинуть страну. Представители Госдепартамента начали связываться с этими людьми всеми доступными способами. Прайс добавил, что исходя из практики, можно предположить, что многие из этих людей на самом деле не являются американскими гражданами.

"Подавляющее большинство из них – более двух третей – сообщили нам, что они предпринимают шаги для того, чтобы уехать. Мы полагаем, что многие, если не большинство из этих людей, уже покинули страну. Мы также знаем, что десятки людей не желают уезжать из Афганистана по ряду причин", - заявил Прайс, передает Голос Америки.

Между тем, в движении Талибан заявили, что разрешат эвакуацию из Афганистана мирных жителей после 31 августа. Официальный представитель боевиков Забиулла Муджахид заявил, что до сентября страну должны покинуть только иностранные граждане. При этом он добавил, что талибы неоднократно призывали афганцев не уезжать из страны, пишут РИА Новости.

Взрывы в Кабуле 26 августа: подробности

Два взрыва произошли возле международного аэропорта Хамид Карзай в столице Афганистана. Там собралась толпа афганцев, которые пытались попасть на территорию аэропорта. Вероятно, взрыв совершил террорист-смертник.

В частности, взрывы прогремели возле пропускного пункта в аэропорт "Эбби-гейт" и отеля "Барон". Ответственность за эти взрывы взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Взрывы произошли через несколько часов после того, как Государственный департамент США предупредил американцев, которые находились рядом с аэропортом, "немедленно покинуть" территорию в связи с усиленной террористической угрозой.

Эвакуация из Афганистана

Со времени перехода власти в Афганистане к движению "Талибан" 15 августа из страны эвакуировали более 104 тыс. человек, однако еще тысячи человек ожидают эвакуации в аэропорту Кабула.

24 августа "Талибан" заявил, что хочет, чтобы иностранные эвакуации из страны были завершены к 31 августа, и они не соглашаются на ее продолжение после этой даты.

Президент США Джо Байден отметил, что, несмотря на призывы союзников к "Талибану" продолжить эвакуацию после 31 августа, США успевают уйти к этой дате и заинтересованы завершить эвакуацию как можно быстрее.

Автор: Ирина Погорелая