Выборы в США: Трамп теряет контроль над Сенатом

Демократы взяли под свой контроль Сенат США, одержав победы в пяти ключевых штатах, и приблизились к большинству в Палате представителей.

В США подводят итоги промежуточных выборов в Конгресс, которые состоялись 3 ноября 2026 года. Демократы уже обеспечили себе контроль над Сенатом, получив дополнительные места, сообщает Associated Press.

Сейчас у республиканцев в Сенате 53 места против 47. Чтобы получить большинство, демократам нужно отвоевать четыре мандата и не потерять ни одного своего. Половину пути они уже прошли.

Среди ключевых побед партии – выборы в Техасе, Южной Каролине, Канзасе, Северной Каролине и Огайо. В частности, демократ Джеймс Таларико победил в Техасе, а Энни Эндрюс одолела республиканскую кандидатуру Дарлин Грэм в Южной Каролине.

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Переход Сената под контроль демократов будет означать изменение баланса сил в Конгрессе и затруднит продвижение законодательных инициатив президента Дональда Трампа.

В Палате представителей демократы отвоевывают округа республиканцев

Результаты выборов в Палату представителей пока остаются неопределенными. Демократы уже завоевали как минимум семь мест, которые ранее контролировали республиканцы.

Среди тех, кто потерял мандаты, – представители Нью-Джерси и Пенсильвании. Также демократы победили в открытых округах в Северной Каролине и Кентукки.

В Палате представителей у демократов сейчас 188 мест, а у республиканцев – 110.

Для получения большинства необходимо набрать 218 мест. По данным AP, окончательное определение контроля над Палатой может потребовать дополнительного времени, поскольку подсчет голосов в ряде округов еще продолжается.

The New York Times оценивает шансы Демократической партии получить большинство и в Сенате, и в Палате представителей в более чем 95%.

Губернаторские выборы

Представители Демократической партии победили на выборах губернаторов сразу в нескольких штатах, которые ранее возглавляли республиканцы.

В частности:

Техас – Джина Инохоса стала первой латиноамериканкой на посту губернатора штата;

Джорджия – победила Киша Лэнс Боттомс, которая станет первой темнокожей женщиной-губернатором в истории США;

Огайо – победила Эми Эктон;

Айова – победу одержал Род Сэнд.

Также избиратели штата Миссури во второй раз отклонили предложение о запрете большинства абортов.

Как на результаты выборов отреагировал Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов признать результаты голосования и сотрудничать с демократами.

В то же время после появления первых результатов он написал в Truth Social, что республиканцы якобы одержали бы убедительную победу, если бы его имя было в избирательном бюллетене.

"Меня не было в бюллетене, а если бы я там был, мы бы победили с разгромным счетом!" – написал Трамп.

Демократы уже заявили о намерении усилить контроль за деятельностью администрации президента и проводить расследования. Трамп, со своей стороны, предупредил, что будет использовать право вето для блокирования их инициатив.

Выборы в США – последние новости

Напомним, промежуточные выборы в Конгресс США могут иметь серьезные последствия для Украины. Изменение баланса сил в Конгрессе в пользу демократов потенциально может привести к более жесткой политике США в отношении России.

Для Украины на кону стоят санкции, военная поддержка и усиление ПВО в случае, если демократы получат большинство в Палате представителей и Сенате.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканал Fox News за освещение промежуточных выборов в США и оскорбил ведущую Джессику Тарлов, назвав её "глупой, как пробка". Также американский лидер заявил, что рейтинги телеканала падают из-за якобы предвзятого освещения политических событий.

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