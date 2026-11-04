В храме, сгоревшем 1500 лет назад, археологи нашли уникальный предмет из мрамора (фото)

Возникает вопрос о том, как определенные религиозные традиции смогли сохраниться, несмотря на глубокие перемены, происходившие в окружающем мире.

Археологи на юго-востоке Болгарии, где на президентских выборах победила пророссийская кандидатка, обнаружили мраморный рельеф, на котором изображена богиня Кибела в окружении трех нимф - сочетание, которое исследователи называют необычным. Об этом пишет The Daily Galaxy.

Барельеф был найден в языческом храме, уничтоженном пожаром около 1500 лет назад. Эта находка может пролить свет на то, кому поклонялись в этом месте и как долго здесь проводились религиозные обряды.

Открытие было сделано в Балак-Дере - археологическом памятнике недалеко от города Ивайловград. Раскопки проводились под руководством археолога Ивайло Канева - его команда из Национального исторического музея Болгарии завершила очередной этап работ в октябре.

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Интересно, что Балак-Дере - объект, хорошо известный исследователям. Археологи изучают его с 2004 года, обнаруживая постройки, монеты и другие артефакты, которые позволяют проследить, как менялось поселение на протяжении столетий. Возникает вопрос о том, как определенные религиозные традиции смогли сохраниться, несмотря на глубокие перемены, происходившие в окружающем мире.

Уникальное сочетание

На мраморном рельефе представлена ​​древняя богиня-мать Кибела вместе с тремя нимфами. По словам исследователей, подобное сочетание персонажей ранее не встречалось в аналогичных археологических находках, что делает этот артефакт особенно примечательным. В статье сказано:

"Эти фигуры принадлежат к разным сферам божественного мира. Кибела - богиня, связанная с природой, горами и плодородием. Нимфы же - женские божества, которые, как правило, ассоциируются с реками, источниками и другими природными объектами. Присутствие всех четырех персонажей на одном рельефе позволяет предположить, что верующие могли почитать их в рамках одного сакрального пространств".

Находка также может помочь уточнить, каким именно божествам поклонялись в этом святилище и как здесь происходило переплетение различных религиозных традиций.

Храм и водный канал

Важно, что еще одна находка на этом месте может объяснить такое сочетание персонажей. Археологи обнаружили водный канал, окружающий храм, который расположен недалеко от реки Арда. В совокупности с рельефом это дает основания полагать, что в святилище существовало пространство, отведенное для почитания нимф.

Само здание имело длину около 15 метров и состояло из трех соединенных между собой помещений, каждое из которых, по-видимому, предназначалось для определенных целей. В одном из них находился алтарь, в другом - сооружение, которое, как предполагается, использовалось для жертвоприношений. Третье помещение, по мнению исследователей, служило местом для хранения подношений.

Пожар и вопрос без ответа

Считается, что в этом храме совершались языческие обряды еще в III веке н. э. Исследователи полагают, что церемонии продолжались еще долгое время после того, как христианство начало распространяться по всей Римской империи. Обстоятельства гибели храма остаются менее ясными. Археологи обнаружили свидетельства того, что около середины V века н. э. - в период, когда традиционные языческие культы подвергались все более жестким ограничениям по всей империи, - комплекс был уничтожен сильным пожаром.

Ученые предполагают, что возгорание могло быть связано с религиозными трениями, возникшими по мере распространения христианства. Издание пишет:

"Впрочем, доподлинно установить, был ли это преднамеренный поджог и сыграл ли вообще какую-либо роль религиозный конфликт, пока не удалось".

Как сообщает Национальный исторический музей Болгарии, характер использования святилища в тот период дает археологам основания полагать, что оно могло быть одним из последних языческих храмов, связанных с древними фракийскими общинами в этом регионе.

Храм является частью более крупного поселения, которое было обитаемо в разные периоды между III и XIII веками: раскопки позволили выявить здесь как следы религиозной деятельности римской эпохи, так и свидетельства жизни в более позднее, средневековое время.

Отмечается, что найденное резное изображение дает ответы на некоторые вопросы, но главный из них - что именно произошло в тот день, когда храм сгорел, - по-прежнему остается открытым.

Новости археологии

Недавно на юге Гренландии археологи обнаружили остатки религиозного сооружения, вероятно построенного в XIII веке. Находка помогает лучше понять, как были организованы поселения скандинавов, чем они зарабатывали на жизнь и почему в конечном итоге исчезли с острова.

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