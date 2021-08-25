Исламисты называют это решение временным.

Вопреки обещаниям соблюдать права женщин боевики из Талибана запретили им работать и обязали оставаться дома. Правда, талибы называют это временными ограничениями.

Об этом сообщает BBC, ссылаясь на представителя организации Забихуллу Муджахида.

"Наши силы безопасности не обучены, как вести себя с женщинами, как разговаривать с женщинами. До тех пор, пока им не будет обеспечена полная безопасность... мы просим женщин оставаться дома", - сказал Муджахид.

"Это очень кратковременная процедура", - добавил он.

Читайте такжеВ ООН указали "Талибану" на их преступления в АфганистанеПредставитель "Талибана" также затронул тему эвакуации из Кабула, призвав афганцев не ехать в аэропорт столицы, заявив, что там царит хаос.

Также Муджахид обратился к США, призвав Вашингтон прекратить "поощрение" эмиграции, объяснив это тем, что Афганистан сам нуждается в своих талантливых гражданах.

Напомним, что "Талибан" правил Афганистаном с 1996 по 2001 год. В это время в стране соблюдались законы шариата в их самой строгой интерпретации.

Всем девочкам старше 10 лет и женщинам было запрещено учиться, работать и выходить на улицу без сопровождения мужа или родственника мужского пола. Также они должны были носить паранджу — традиционное мусульманское одеяние, покрывающее все тело, с головы до пят.

Восстановив свою власть, талибы с 15 августа запретили женщинам появляться в общественных местах с непокрытой головой. Одну из тех, кто нарушил этот запрет, убили без какого-либо суда.

Автор: Станислав Кожемякин