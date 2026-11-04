Трамп: Украина и Россия готовы 'договориться' о прекращении войны

Трамп заявил, что Киев и Москва якобы готовы заключить соглашение о прекращении войны, однако украинские переговорщики не разделяют оптимизма президента США.

Президент США Дональд Трамп выразил оптимизм в отношении переговоров между Украиной и Россией и заявил, что обе стороны якобы готовы к договоренностям о прекращении войны. Об этом Трамп сказал в интервью газете Financial Times.

По словам американского президента, он оптимистично оценивает ход мирных переговоров между Киевом и Москвой.

"Я думаю, что обе стороны уже готовы сказать: "Давайте договоримся"", – заявил Трамп.

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В ходе интервью он также сравнил войну России против Украины с другими вооруженными конфликтами и отметил, что не считает, будто США находятся в состоянии войны с Ираном, как это было в случае с Украиной или во время Первой и Второй мировых войн.

В то же время, как отмечает Financial Times, украинские переговорщики не разделяют оптимизма Трампа относительно перспектив переговорного процесса.

Мирные переговоры – последние новости

Напомним, 10–11 ноября в Абу-Даби при посредничестве США должны состояться трехсторонние переговоры на техническом уровне между Украиной и Россией. Уже известно, что российскую делегацию возглавит Владимир Мединский, который ранее на переговорах отличался разговорами не о конкретных путях к миру, а псевдоисторическими экскурсами.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на то, что характер встреч предполагает трехсторонний формат "Украина-США-Россия", Европа присутствует в том или ином формате.

Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил, что Европе необходимо место за столом переговоров, поскольку президент США Трамп возобновляет переговоры по Украине.

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