'Я немного удивлен': Трамп оценил результаты промежуточных выборов в США

Главе Белого дома не понравилось, что результат не оправдал приложенных усилий, ведь противники победили там, где десятилетиями терпели поражения.

Президент США Дональд Трамп ожидал лучших результатов от своей команды на промежуточных выборах.

Об этом он заявил журналистам, комментируя итоги голосования. Трамп выразил удивление тем, что, несмотря на многочисленные митинги и поддержку избирателей, часть кандидатов от республиканцев так и не смогла победить.

"Я немного удивлен. Я думал, они покажут лучший результат", – поделился глава Белого дома.

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Но, чтобы не сосредотачиваться на потерях, он также подчеркнул, что многие кандидаты от его партии все же победили.

Отметим, что по итогам промежуточных выборов 3 ноября Демократическая партия получила контроль над Сенатом США. Демократы отобрали у республиканцев шесть мест, в частности в Техасе, Канзасе и Южной Каролине, где не выигрывали на протяжении целых десятилетий. А также в Айове, Огайо и Северной Каролине.

До выборов у республиканцев в Сенате было 53 места против 47, и для получения большинства демократам нужно было отвоевать четыре мандата. Они получили шесть.

Промежуточные выборы в США

Это выборы, которые проходят в середине четырехлетнего президентского срока. Американцы избирают всех 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 сенаторов Конгресса США, а также губернаторов в ряде штатов.

Выборы имеют важное значение для президента Дональда Трампа, поскольку определяют, сохранят ли республиканцы контроль над обеими палатами Конгресса. Если большинство получит Демократическая партия, она сможет затруднить продвижение законодательных инициатив президента и усилить контроль за деятельностью его администрации.

Результаты промежуточных выборов также рассматриваются как показатель поддержки политики действующего президента в преддверии следующих президентских выборов в 2028 году.

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