Впервые за 38 лет: демократ победил на выборах в Сенат США от штата Техас

Он стал первым демократом за почти четыре десятилетия, которому удалось занять место сенатора от этого штата.

Демократ Джеймс Таларико победил на выборах в Сенат США от Техаса. Его соперником был генеральный прокурор штата, республиканец Кен Пакстон – близкий союзник президента США Дональда Трампа, пишет Associated Press.

Таларико стал первым представителем Демократической партии, получившим место в Сенате от Техаса после Ллойда Бенсена, победившего на выборах в 1988 году.

В ходе кампании 37-летний политик сосредоточился на вопросах снижения повседневных расходов американцев, а также пообещал добиваться возобновления рассмотрения обвинений в коррупции в адрес Пакстона.

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Сам Пакстон, которого поддержал Дональд Трамп, критиковал прогрессивные взгляды соперника на социальные вопросы. Он утверждал, что позиция Таларико не соответствует настроениям жителей Техаса.

Демократы укрепляют позиции на промежуточных выборах в Конгресс США

Победа Таларико стала частью более широкого успеха демократов на промежуточных выборах в Конгресс США. По предварительным данным, они лидируют в борьбе за места в обеих палатах: в Сенате получают 53 места против 47 у республиканцев, а в Палате представителей – 188 мест, тогда как у республиканцев – 110.

Демократам также удалось отобрать сенатское место у республиканцев в Северной Каролине и сохранить контроль над местами в Джорджии и Нью-Гэмпшире.

В Джорджии бывшая мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс стала первой афроамериканкой, избранной губернатором в истории США. Кроме того, она стала первой демократкой, занявшей этот пост в штате с 1998 года.

В то же время республиканцы смогли сохранить место в Сенате во Флориде. Действующая сенатор Эшли Муди победила представительницу прогрессивного крыла Демократической партии Энджи Никсон.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидал лучших результатов от своей команды на промежуточных выборах.

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