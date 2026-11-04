Операция 'Карфаген': правоохранителям платили за работу мошеннических колл-центров, – НАБУ

Речь идет о действующих высокопоставленных должностных лицах СБУ, Нацполиции и Офиса генерального прокурора.

Разоблачена преступная организация, которая давала взятки высокопоставленным должностным лицам правоохранительных органов за беспрепятственную деятельность мошеннических колл-центров. Как сообщает в своем Telegram-канале Национальное антикоррупционное бюро Украины, это произошло в рамках операции "Карфаген".

"НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, участники которой наладили систематическое предоставление неправомерной выгоды высокопоставленным должностным лицам правоохранительных органов за беспрепятственную деятельность мошеннических колл-центров и других незаконных бизнесов", – говорится в сообщении.

Согласно данным следствия, к преступной деятельности были привлечены действующие высокопоставленные чиновники Службы безопасности Украины, Национальной полиции, Офиса генерального прокурора и представители криминальной среды. Подробности в НАБУ пообещали предоставить позже.

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Операция "Карфаген"

Как сообщал УНИАН, 5 сентября НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура обнародовали записи разговоров в рамках операции "Карфаген". В ходе операции правоохранители разоблачили преступную организацию, созданную одним из руководителей структурных подразделений ОГП.

Следователи указали, что в группировку, сформированную в середине 2025 года, вошли действующие сотрудники прокуратуры и лица, приближенные к должностному лицу ОГП.

Обновлено в 11:18. В то же время Telegram-канал Ukraine context, который считается приближенным к главе Офиса президента Кириллу Буданову, отмечает, что согласно их информации, обыски НАБУ проходят в одном из элитных коттеджных городков в Киевской области.

А именно, в доме, где проживает Сергей Дука, генерал-майор, первый заместитель начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ.

"Его подозревают в причастности к подкупу чиновников правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Кроме того, обыски проходят у ряда других чиновников, занимающих руководящие должности в силовых структурах.

Основным направлением деятельности группировки было получение взяток за невмешательство в работу мошеннических колл-центров, которые обманывали граждан Украины и иностранцев.

15 сентября с должности генерального прокурора был уволен Руслан Кравченко. Ранее, в ночь на 14 сентября, он выехал за границу якобы в командировку, но так и не вернулся.

2 ноября Антон Ковальский, исполняющий обязанности генерального прокурора, руководитель Хмельницкой областной прокуратуры, в частности, заявил, что Кравченко самостоятельно издал приказ о своей командировке за границу и подписал его, поставив печать.

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