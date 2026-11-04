Конгрессвумен украинского происхождения и противница помощи Украине Виктория Спартц проиграла выборы

Спартц поддерживала антиукраинские заявления президента США Дональда Трампа. Кроме того, она известна и своими критическими высказываниями в адрес Украины.

Конгрессвумен украинского происхождения, республиканка Виктория Спарц, проиграла выборы в Палату представителей США в штате Индиана демократу Джей Ди Форду.

Спартц проиграла демократу Джей Ди Форду с результатом 51,66% против 48,34%.

Как пишет The Hill, Форд, который является сенатором от штата, опередил Спарц в борьбе за место в Палате представителей США. Отмечается, что результат стал неожиданностью для наблюдателей, ведь Спартац представляет округ, где традиционно побеждают республиканцы, и который до этого не считался конкурентным для демократов.

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"Победа Форда является серьёзным тревожным сигналом для республиканцев, которые ожидали, что эта ночь будет удачной для демократов, но полагали, что им удастся одержать победы в округах, которые традиционно считаются оплотом республиканцев, – написало издание.

Журналисты отметили, что Форд станет первым за более чем 30 лет демократом от Индианы в Палате представителей.

Кто такая Виктория Спарц

Женщина родилась в Черниговской области в 1978 году.

В 2024 году в Палате представителей она проголосовала против закона о помощи американским союзникам, в котором для Украины предполагалось выделить $60 млрд.

Спарц поддерживала антиукраинские заявления президента США Дональда Трампа. Также она известна своими критическими высказываниями в адрес Украины.

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