Искали 5 месяцев: под Львовом поймали дикого кота-гибрида из Франковщины

Из-за гибридного происхождения такая кошка может вести себя как дикое животное.

В селе Чишки недалеко от Львова удалось разыскать и поймать кота породы саванна по кличке Саваж. Как пишет ZAXID.NET, животное сбежало с поводка в селе Ямница Ивано-Франковской области еще 6 июня. На его поиски ушло почти пять месяцев. Об этом в Facebook сообщила владелица кота под ником Stefa Kosmetyka.

Саваж принадлежит к породе саванна F1 – это гибрид первого поколения, полученный в результате скрещивания дикого африканского сервала и домашней кошки. Найти и поймать животное помогли жители Чишок – Александр и его мама Ирина.

Как кот преодолел путь от Прикарпатья до Львовщины

Саваж сбежал от владелицы утром 6 июня в селе Ямница недалеко от Ивано-Франковска. Женщина объявила о поисках и пообещала 100 долларов вознаграждения тому, кто поможет вернуть питомца.

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Она также предупреждала, что из-за гибридного происхождения кот может вести себя как дикое животное: шипеть, показывать зубы и не подпускать к себе людей. Поэтому очевидцев просили не пытаться самостоятельно его ловить, а звонить хозяйке и следить, куда он направляется.

История быстро распространилась в соцсетях. Уже 10 августа люди сообщили, что видели Саважа в Галиче в Ивано-Франковской области, однако тогда его не удалось поймать.

В сентябре кота заметили на Львовщине. Он перемещался между селами Звенигород, Шоломия и Видники. Впоследствии в соцсетях появились сообщения о его появлении в Бережанах, Гаях и Винниках. Несмотря на многочисленные выезды владельцев на места, где видели животное, найти его и вернуть домой в течение почти пяти месяцев не удавалось.

В конце концов Саважа заметили возле села Чишки. Местные жители присоединились к поискам, и на этот раз операция завершилась успешно.

Владелица кота особо отметила помощь Александра, который первым заметил животное на Львовщине. По ее словам, мужчина на протяжении всего времени поддерживал поиски: выезжал на места появления кота, расставлял ловушки, оставлял еду и помогал перевозить оборудование.

"Особая, огромная благодарность – Александру из села Чишки. Саша, я никогда не забуду всего, что ты сделал для нас. Именно он первым увидел Саважа на Львовщине. И с тех пор все это время помогал нам: откликался на просьбы, ездил, искал, переносил ловушки, раскладывал еду, возил нас туда, откуда поступала очередная новость. Снова и снова находил для нас время и силы. А в конце концов именно он и поймал Саважика", – написала женщина.

Также она поблагодарила мать Александра Ирину и спасателей управления ГСЧС во Львовской области, которые, по ее словам, присоединились к спасению животного.

Что известно о породе саванна

Саванна F1 – это гибрид первого поколения дикого африканского сервала и домашней кошки. Породу вывели и зарегистрировали в США.

Такие животные обладают внешностью, характерной для диких кошачьих: крупное тело, длинные конечности и темные пятна на шерсти. В то же время они могут быть преданными хозяевам и демонстрировать черты поведения, напоминающие собачьи.

Саванны отличаются высокой активностью, а также способностью высоко и далеко прыгать. Несмотря на домашнее воспитание, представители первого поколения сохраняют немало черт своих диких предков.

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