'Ожидайте самого худшего': Sky News объяснил, что означают результаты выборов в США

Трамп может усугубить нестабильность в международной политике, считают журналисты.

Президент США Дональд Трамп сейчас переживает поражение на промежуточных выборах, и из-за этого от него можно ожидать худшего. Об этом пишет Sky News, отмечая, что международная политика по-прежнему находится в его руках, и он может использовать этот механизм в своих интересах.

Издание отмечает, что из-за изменений в Конгрессе у Трампа начнутся проблемы внутри страны. В частности, его ждут расследования, бюджетные ограничения и политический тупик. Однако все это может привести к тому, что он усилит турбулентность на международной арене, где у него больше полномочий.

"Сдержанный и преследуемый дома, он останется свободным выделывать фокусы и позировать за рубежом. И на этот раз ему больше не нужно беспокоиться о выборах, не осталось ничего, с чем можно было бы бороться", – отмечает Sky News.

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Журналисты пишут, что за два года Трампу удалось перевернуть мир – встать на сторону РФ, начать войну в Иране и спровоцировать глобальный кризис в США. Теперь его партия заплатила цену за эти действия. Впрочем, пишет издание, даже после результатов выборов Трамп вряд ли осознает свои ошибки, поскольку он не склонен к раскаянию или угрызениям совести. По мнению журналистов, после выборов Трамп может лишь усилить обвинения в адрес других и удвоить свои усилия по дестабилизации мира.

В частности, по мнению издания, Трамп может еще более стремиться заключить больше мирных соглашений или провести встречи с диктаторами, такими как Ким Чен Ын, Путин или Си Цзиньпин. Также Трамп может эскалировать войну с Ираном или развязать новые конфликты.

"Трамп будет пытаться всеми возможными способами приукрасить свое наследие. Кто знает, на какие еще авантюры можно уговорить этого раненого и разгневанного президента? Политические враги Трампа на Капитолийском холме попытаются его обуздать. У него будут другие идеи. Титаническая борьба манит. Держитесь крепче", – добавляет Sky News.

Выборы в США: что известно

Напомним, по итогам промежуточных выборов в США республиканцы потерпели сокрушительное поражение, утратив контроль над обеими палатами Конгресса США. Еще перед выборами Трамп заявлял, что в случае победы демократов он будет налагать вето на любые их законодательные инициативы. Однако после выборов, по данным Fox News, Трамп поздравил демократов с победой и выразил надежду на сотрудничество с ними.

Среди республиканцев, проигравших выборы в своих штатах, есть, в частности, Виктория Спартац – конгрессвумен украинского происхождения, которая активно выступала против оказания помощи Украине. Она проиграла выборы в штате Индиана, набрав 48,34% голосов против 51,66% у ее соперника-демократа Джей Ди Форда.

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