Американский миллиардер 'положил глаз' на зарубежные активы 'Лукойла', - Reuters

Акции продавались по цене 30 центов за доллар, что представляло собой существенную скидку, отражающую их статус под санкциями.

Консорциум во главе с американским миллиардером Тоддом Боэли готовит сделку по обмену ценными бумагами для приобретения международных активов "Лукойла". Об этом пишет Reuters.

Ожидается, что сделка будет заключена в течение нескольких недель, сообщили четыре источника, близких к процессу продажи.

По их данным, банк, действующий от имени консорциума, приобрел у западных инвестиционных фондов замороженные ценные бумаги "Лукойла" на миллиарды долларов для обмена на зарубежные активы компании.

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В случае завершения сделки это положит конец процессу продажи, который затянулся более чем на год и в ходе которого первоначальная стоимость соответствующего портфеля оценивалась в 22 миллиарда долларов.

Отмечается, что зарубежные активы "Лукойла" включают нефтяные месторождения, нефтеперерабатывающие заводы и автозаправочные станции в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. По словам источников, стоимость портфеля снизилась, поскольку некоторые активы перестали функционировать. В статье сказано:

"Эта сделка также станет проверкой того, способны ли западные санкции заставить крупную российскую компанию избавиться от международных активов, сохранив при этом стратегические нефтяные активы и ограничив финансовую выгоду для Москвы".

В консорциум входят Боэли, бизнесмен из Майами, владеющий долями в спортивных командах "Доджерс" и "Лейкерс" из Лос-Анджелеса, а также эмиратские инвесторы International Holding Company (IHC) и Al Hail Holding. Заявку также поддерживают сирийско-катарские братья Аль-Хайят и американская корпорация международного развития финансирования (DFC).

По словам источников издания, план предусматривает безналичную сделку, в рамках которой замороженные ценные бумаги "Лукойла", находящиеся у западных инвесторов, включая Capital Group, будут обменяны на международные активы "Лукойла".

Банк, действовавший от имени консорциума, приобрел ценные бумаги "Лукойла" примерно у 10 американских и британских инвестиционных фондов, а также у американских депозитарных банков, которые хранили их от имени розничных инвесторов.

По словам других источников, акции продавались по цене 30 центов за доллар, что представляло собой существенную скидку, отражающую их статус под санкциями.

Российский "Лукойл": последние новости

Ранее Министерство финансов США продлило действие специального разрешения, позволяющего сети российских автозаправочных станций "Лукойл" продолжать работу за пределами России, несмотря на действующие санкции.

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