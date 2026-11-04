Трамп заявил, что высокие цены не позволяют гражданам "ощутить" преимущества "лучшей экономики в истории США".

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская экономика сейчас "лучшая за всю историю". Однако люди не могут этого ощутить из-за высоких цен на бензин. При этом он прямо признал, что виноват в этой ситуации Иран, хотя ранее неоднократно возлагал вину на Владимира Зеленского и удары Украины по российским НПЗ.

При этом Трамп похвастался, что нынешнее состояние американской экономики превосходит даже ситуацию во время его первого президентского срока, однако цены на бензин якобы мешают гражданам это "ощутить".

"У нас сейчас лучшая экономика за всю историю. Знаете, во время моего первого президентского срока экономика была лучшей, но нынешняя превосходит даже её. Однако из-за цен на бензин люди не ощущают этого в той мере, в какой ощущали бы при других обстоятельствах. А ситуация с ценами на бензин возникла из-за Ирана", – заявил Трамп.

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Ранее Трамп неоднократно заявлял, что просил Владимира Зеленского прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, поскольку "эти атаки наносят серьёзный ущерб мировым рынкам дизельного топлива, в частности в США, и фермеры, а также различные предприятия сильно страдают от этого".

Выборы в США - результаты

По сообщениям СМИ, Демократическая партия получила преимущество в Конгрессе и законодательных органах штатов по всей стране.

В ходе этих выборов республиканцы утратили власть там, где не проигрывали на протяжении целого поколения, а местами – и дольше. Демократы одержали победу на выборах в Сенат в Канзасе – впервые с 1930-х годов; получили место в Сенате от Южной Каролины (которое потеряли ещё в 1960-х, когда Стром Термонд сменил партийную принадлежность); а также завоевали ряд должностей на уровне штата в Техасе – чего им не удавалось добиться с 1990-х годов.

Комментируя результаты, Трамп заявил, что ожидал лучших результатов от своей команды на промежуточных выборах и выразил удивление тем, что, несмотря на многочисленные митинги и поддержку избирателей, часть кандидатов от республиканцев так и не смогла победить.

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