Киев сковали пробки, а цены на такси взлетели: где ситуация самая сложная

Отмечается, что водители стоят в длинных очередях в направлении от левого берега к правому.

Утром 4 ноября Киев застрял в пробках. Одна из самых сложных ситуаций – на подъездах к Южному мосту, сообщают"НовостиLive".

"На подъезде к Южному мосту в Киеве образовались пробки. Киевляне с утра пытаются добраться на работу, учебу и по делам с левого на правый берег", – говорится в сообщении.

Водители стоят в длинных очередях в направлении с левого берега на правый. При этом автобусы медленно продвигаются вперед, поэтому некоторые водители пытаются объехать пробку и встроиться в поток за общественным транспортом

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По данным приложения для водителей Waze, значительные пробки образовались на:

проспекте Степана Бандеры;

улице Кирилловской;

улице Елены Телиги;

улице Вадима Гетьмана;

Берестейском проспекте;

проспекте Академика Глушкова;

улице Васильковской;

проспекте Валерия Лобановского;

проспекте Академика Палладина;

улице Петра Радзиня;

бульваре Николая Михновского на подъездах к мосту Патона;

Надднепрянском шоссе;

Харьковском шоссе;

Дарницком мосту;

улице Набережно-Крещатицкой;

Набережно-Рыбальской дороге.

На фоне сложной ситуации на дорогах столицы резко взлетели цены на такси. Поездка с одного берега на другой может достигать более 1000 гривень.

Транспорт в Киеве – последние новости

30 октября на Южном мосту через Днепр в Киеве возобновили движение автотранспорта с правого берега на левый после российского удара.

С вечера 3 ноября в Киеве временно приостановили движение трамваев и троллейбусов из-за критической ситуации в энергосистеме в результате российских обстрелов.

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