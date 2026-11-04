Киев сковали пробки, а цены на такси взлетели: где ситуация самая сложная

Утром 4 ноября Киев застрял в пробках. Одна из самых сложных ситуаций – на подъездах к Южному мосту, сообщают"НовостиLive".
"На подъезде к Южному мосту в Киеве образовались пробки. Киевляне с утра пытаются добраться на работу, учебу и по делам с левого на правый берег", – говорится в сообщении.
Водители стоят в длинных очередях в направлении с левого берега на правый. При этом автобусы медленно продвигаются вперед, поэтому некоторые водители пытаются объехать пробку и встроиться в поток за общественным транспортом
По данным приложения для водителей Waze, значительные пробки образовались на:
- проспекте Степана Бандеры;
- улице Кирилловской;
- улице Елены Телиги;
- улице Вадима Гетьмана;
- Берестейском проспекте;
- проспекте Академика Глушкова;
- улице Васильковской;
- проспекте Валерия Лобановского;
- проспекте Академика Палладина;
- улице Петра Радзиня;
- бульваре Николая Михновского на подъездах к мосту Патона;
- Надднепрянском шоссе;
- Харьковском шоссе;
- Дарницком мосту;
- улице Набережно-Крещатицкой;
- Набережно-Рыбальской дороге.
На фоне сложной ситуации на дорогах столицы резко взлетели цены на такси. Поездка с одного берега на другой может достигать более 1000 гривень.
Транспорт в Киеве – последние новости
30 октября на Южном мосту через Днепр в Киеве возобновили движение автотранспорта с правого берега на левый после российского удара.
С вечера 3 ноября в Киеве временно приостановили движение трамваев и троллейбусов из-за критической ситуации в энергосистеме в результате российских обстрелов.