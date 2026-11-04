Киев сковали пробки, а цены на такси взлетели: где ситуация самая сложная

Утром 4 ноября Киев застрял в пробках. Одна из самых сложных ситуаций – на подъездах к Южному мосту, сообщают"НовостиLive".

"На подъезде к Южному мосту в Киеве образовались пробки. Киевляне с утра пытаются добраться на работу, учебу и по делам с левого на правый берег", – говорится в сообщении.

Водители стоят в длинных очередях в направлении с левого берега на правый. При этом автобусы медленно продвигаются вперед, поэтому некоторые водители пытаются объехать пробку и встроиться в поток за общественным транспортом

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По данным приложения для водителей Waze, значительные пробки образовались на:

  • проспекте Степана Бандеры;
  • улице Кирилловской;
  • улице Елены Телиги;
  • улице Вадима Гетьмана;
  • Берестейском проспекте;
  • проспекте Академика Глушкова;
  • улице Васильковской;
  • проспекте Валерия Лобановского;
  • проспекте Академика Палладина;
  • улице Петра Радзиня;
  • бульваре Николая Михновского на подъездах к мосту Патона;
  • Надднепрянском шоссе;
  • Харьковском шоссе;
  • Дарницком мосту;
  • улице Набережно-Крещатицкой;
  • Набережно-Рыбальской дороге.

На фоне сложной ситуации на дорогах столицы резко взлетели цены на такси. Поездка с одного берега на другой может достигать более 1000 гривень.

Киев сковали пробки, а цены на такси взлетели: где ситуация самая сложная
Киев сковали пробки, а цены на такси взлетели: где ситуация самая сложная

Транспорт в Киеве – последние новости

30 октября на Южном мосту через Днепр в Киеве возобновили движение автотранспорта с правого берега на левый после российского удара.

С вечера 3 ноября в Киеве временно приостановили движение трамваев и троллейбусов из-за критической ситуации в энергосистеме в результате российских обстрелов.

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