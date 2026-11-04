Сколько баллистических и крылатых ракет есть у РФ: в ГУР раскрыли запасы противника

Текущие запасы ракет 9М723 "Искандер-М" оцениваются примерно в 115 единиц.

Россия сохраняет значительные запасы дальнобойного ракетного вооружения и продолжает наращивать темпы его производства, несмотря на международные санкции. По состоянию на октябрь 2026 года резервы России составляют до 700 баллистических ракет и несколько тысяч крылатых ракет различных типов.

Как сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, имеющиеся мощности российского военно-промышленного комплекса позволяют производить в сумме более 200 крылатых и баллистических ракет ежемесячно. Из них до 110 единиц приходится на баллистическое вооружение.

В частности, как отмечает разведка, текущие запасы ракет 9М723 "Искандер-М" оцениваются примерно в 115 единиц. ВПК России производит около 65 таких ракет ежемесячно, что соответствует плановым показателям. Параллельно продолжается разработка модернизированного ракетного комплекса с прогнозируемой дальностью поражения 550–700 км.

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"Запасы ракет РМ-48У для ЗРК С-400 оцениваются на уровне до 400 единиц. Ежемесячно российские предприятия производят около 40 новых ракет этого типа. Также Россия накопила значительный арсенал противокорабельных ракет 3М55 "Оникс", в том числе модернизированных версий. Их совокупные запасы превышают 600 единиц. Для повышения эффективности применения против наземных целей ракеты получили более мощную боевую часть и увеличенную дальность полета. За семь месяцев изготовлено более 55 таких ракет", – говорится в сообщении.

Также в ГУР сообщили, что общий запас ракет 3М22 "Циркон" превышает 120 единиц. В то же время темпы их производства в России остаются относительно невысокими: за семь месяцев 2026 года изготовлено более 30 единиц.

В то же время производство ракет Х-47М2 "Кинжал" временно приостановлено из-за проблем с точностью. Имеющиеся производственные мощности россияне переориентировали на изготовление другого баллистического вооружения.

"Крылатые ракеты Х-101 остаются одним из основных средств для массированных ракетных ударов агрессора. Ежемесячный план их производства превышает 80 единиц, а фактические объемы выпуска на отдельных предприятиях превышают запланированные показатели. В то же время в ракетах фиксируются технические дефекты, в частности проблемы со сходом с авиационных носителей. Из-за этого отдельные партии возвращаются на заводы для устранения неисправностей", – отмечает ГУР.

Что касается запасов крылатых ракет 3М14 "Калибр", то, по данным разведки, их количество составляет более 450 единиц. Ежемесячные темпы их производства – около 29 ракет. В настоящее время государство-агрессор направляет значительную часть этих ракет в стратегический резерв, в частности для дальнейшего оснащения флотов.

Производство оружия в РФ: последние новости

Как сообщал УНИАН, спутниковые снимки подтверждают обустройство новой площадки для запуска БПЛА вблизи военного аэродрома "Миллерово" в Ростовской области, граничащей с временно оккупированной территорией Луганской области.

По предварительным оценкам, после завершения строительства площадка сможет обеспечивать до 100 запусков в сутки.

Как отмечают в ГУР, фактическая интенсивность использования этого дронопорта будет зависеть от ряда факторов: от поставок готовых беспилотников, наличия топлива и боевых частей для БПЛА, количества подготовленных расчетов, исправности оборудования и поставленных агрессором задач.

При этом в конце августа 2026 года на указанном участке ещё не было заметных признаков активного строительства. К середине октября россияне уже обустроили там пусковые позиции и другую инфраструктуру.

Одним из объяснений высоких темпов строительства дронопорта может быть использование уже отработанных технических решений, а также концентрация ресурсов на создании относительно простой стартовой инфраструктуры.

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