У собак из Чернобыля есть особые гены: ученые объяснили, как это произошло

Исследователи предполагают, что животные могли унаследовать особенности, помогающие выживать в загрязненной среде.

Собаки, обитающие вблизи Чернобыльской атомной электростанции, имеют заметно иной генетический состав, чем животные с территорий, расположенных всего в 15 км от нее. Новое исследование показало, что эти различия могут быть связаны с естественным отбором, а не с мутациями, вызванными радиацией.

Ученые обнаружили более 100 участков генома, демонстрирующих признаки эволюционных изменений. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Genes, а также сообщает издание Phys.org.

Ранее исследователи уже установили, что собаки, обитающие вблизи Чернобыльской АЭС, генетически отличаются от животных из прилегающих территорий. Однако ученые стремились выяснить, что именно вызвало эти различия: естественный отбор или генетический дрейф.

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Генетический дрейф – это случайное изменение частоты определенных генетических вариантов в популяции. Такое явление особенно характерно для небольших и изолированных групп животных.

Чтобы проверить возможные причины генетических изменений, исследователи из Университета штата Северная Каролина сравнили данные о чернобыльских собаках с генетическими характеристиками изолированных популяций в Восточной Европе и на Галапагосских островах.

Результаты показали, что различия между чернобыльскими собаками и другими популяциями нельзя объяснить только их изоляцией и случайными генетическими изменениями.

Ученые обнаружили более 100 участков генома с признаками естественного отбора

В ходе анализа исследователи обнаружили более 100 участков генома, демонстрирующих признаки направленного отбора. Это форма естественного отбора, при которой определенные наследственные признаки, дающие преимущество в конкретных условиях, становятся все более распространенными среди представителей популяции.

Среди генов, в которых обнаружили соответствующие признаки, есть те, что отвечают за:

репарацию ДНК;

деление клеток;

работу иммунной системы;

процессы, связанные с развитием рака.

Исследовательница Меган Диллон, входившая в научную команду, пояснила, что эти гены участвуют в биологических процессах, которые потенциально могут помогать животным противостоять воздействию токсичных веществ в окружающей среде.

Радиация не обязательно вызвала генетические изменения у собак

Несмотря на выявленные различия, ученые пока не установили, какие именно факторы окружающей среды повлияли на генетический состав чернобыльских собак.

Помимо радиоактивного загрязнения, в районе Чернобыльской АЭС присутствуют тяжелые металлы и другие токсичные вещества. Поэтому исследователи не могут однозначно связать выявленные генетические особенности именно с радиацией.

Генетик Мэтью Брин, также участвовавший в исследовании, предположил иной механизм изменений. По его словам, некоторые собаки могли уже обладать генетическими вариантами, дававшими им преимущество при первоначальном воздействии неблагоприятных условий.

Такие животные имели больше шансов выжить и передать свои особенности потомству. Таким образом, генетические изменения могли распространяться в последующих поколениях без возникновения новых мутаций, вызванных радиацией. В то же время исследователи отмечают, что окончательные причины генетических отличий чернобыльских собак еще предстоит выяснить.

Собаки в зоне ЧАЭС обладают генетическими особенностями

Как сообщал УНИАН, после аварии на Чернобыльской АЭС одичавшие собаки, обитающие в зоне отчуждения, сформировали отдельные генетические популяции.

Анализ показал, что собаки, живущие вблизи атомной электростанции, генетически отличаются от тех, что обитают в городе Чернобыле, расположенном в 15 км от нее. Отмечается, что исследователи также обнаружили отдельную генетическую группу в Славутиче, который находится примерно в 45 км от станции.

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