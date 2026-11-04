Дроны атаковали логистический центр Ozon в Адыгее, - СМИ

В компании заявили, что всех сотрудников эвакуировали.

В ночь на 4 ноября беспилотники нанесли удар по логистическому комплексу маркетплейса Ozon в городе Адыгейске (Республика Адыгея). Об этом сообщает российское издание Astra.

В компании заявили, что всех сотрудников эвакуировали, поэтому обошлось без пострадавших.

"Товары, размещенные в комплексе, уберем с витрины маркетплейса. Отменим заказы, которые не сможем доставить с других объектов. Пока не принимаем в логистическом центре поставки от продавцов, а те, что в пути, – перенаправляем на другие объекты. Клиенты могут оформлять заказы как обычно, мы соберем их в других логистических комплексах и доставим покупателям", – заявили в пресс-службе Ozon.

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Использование россиянами маркетплейса Ozon

Как сообщал УНИАН, за год пользователи российского маркетплейса Ozon приобрели более 2,13 млн товаров двойного и военного назначения на общую сумму свыше 25 млрд рублей (более 290 млн долларов). Такие данные следует из внутренней аналитики маркетплейса за период с августа 2025 года по июль 2026-го. Исследователи насчитали 33 категории товаров, которые могут непосредственно использоваться для ведения боевых действий. Их условно разделили на четыре основные группы: военно-тактическое снаряжение, оптика, комплектующие и обвес для оружия, а также дроны и связанные с ними товары.

Больше всего денег покупатели потратили на военно-тактическое снаряжение. В эту группу вошли бронежилеты, бронешлемы, разгрузочные системы и пояса, плиты и переходники для бронежилетов, а также средства защиты шеи и плеч, пишет издание.

Самым популярным товаром стали бронежилеты. На Ozon представлены десятки их моделей. Всего за год на маркетплейсе было приобретено почти 157,7 тысячи бронежилетов на сумму 5 млрд 67 млн рублей (около 59 млн долларов). Еще более 1,48 млрд рублей (свыше 17 млн долларов) пользователи потратили на 81,1 тысячи бронешлемов. Почти 159 тысяч комплектов разгрузочных систем и ремней принесли продавцам около 1,2 млрд рублей (14 млн долларов).

Второй по объему расходов категорией стала военная оптика. К ней исследователи отнесли коллиматорные, оптические, цифровые и тепловизионные прицелы, крепления и крышки для них, приборы ночного видения и тепловизоры.

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