Маск пошутил о поражении республиканцев, в которых вложил полмиллиарда долларов

Маск стал крупнейшим частным донором в истории - и получил абсолютно ничтожный результат.

Миллиардер Илон Маск, который вложил в поддержку республиканцев на выборах в США почти полмиллиарда долларов, иронично прокомментировал их сокрушительное поражение.

Маск потратил, по оценкам, 445 миллионов долларов на поддержку Республиканской партии, став крупнейшим частным донором в современной истории - и получил абсолютно ничтожный результат.

Комментируя разгромные для республиканцев результаты выборов, Маск попытался перевести все в шутку, заявив, что намерен был вмешаться в выборы, но его "космические лазеры" не сработали.

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"Видимо, в этот раз мои "космические лазеры", предназначенные для вмешательства в выборы, не сработали", – написал Маск в соцсети X.

Маск также прокомментировал итоги выборов губернатора Техаса, где неожиданную победу одержала демократ Джина Инохоса, известная своей критикой в ​​адрес дата-центров.

"Размещение дата-центров в космосе сейчас выглядит довольно заманчиво", – отметил он.

Как отмечает Axios, пока неясно, как серьезное изменение расстановки политических сил в Техасе отразится на планах Маска в отношении его компаний в этом штате – и как этот провал повлияет на его готовность тратить средства на будущие избирательные кампании в 2028 году.

Выборы в США - последние новости

На выбораз в США демократы одержали уверенную победу и отобрали у республиканцев большинство в Палате представителей и Сенате. При этом представители демократов победили даже в традиционно республиканских штатах - Мэн, Техас (впервые за 38 лет победил демократ), Канзас (впервые за 90 лет), Северной и Южной Каролине, Айове и Огайо.

Президент Дональд Трамп уже поздравил демократов с победой и выразил надежду на сотрудничество с ними. При этом он пригрозил накладывать вето на любые законодательные инициативы демократов, если они откажутся взаимодействовать.

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