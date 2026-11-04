ЕС готовит более 'осторожный путь' вступления для Украины, - Politico

Еврокомиссия призывает Киев срочно ускорить реформы, но до 2027 года предлагает завершить переговоры лишь по семи направлениям.

Европейская комиссия призывает Украину существенно ускорить реформы, необходимые для вступления в Европейский Союз, однако предлагает более осторожную "дорожную карту" переговоров. Согласно документу, полученному POLITICO, к 2027 году Киев может предварительно завершить переговоры лишь по семи направлениям политики. В то же время для Молдовы Брюссель предусматривает гораздо более амбициозный план. Об этом сообщает Politico со ссылкой на документ Европейской комиссии, который является частью пакета материалов по расширению ЕС.

В "дорожной карте" Еврокомиссия подчеркивает, что Украина должна "срочно и значительно ускорить темпы реформ в сфере верховенства права".

Выполнение ключевых требований в этой области в течение первой половины 2027 года является необходимым условием для предварительного завершения переговоров по отдельным направлениям политики.

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В целом документ определяет семь сфер, в которых Украина потенциально сможет предварительно завершить переговоры в следующем году. В то же время в Брюсселе признают, что проведение необходимых преобразований затрудняется полномасштабной войной.

Молдове предлагают значительно более быстрый путь к членству в ЕС

Особое внимание в документе уделено разнице между перспективами Украины и Молдовы, которые долгое время продвигали свои заявки на вступление параллельно.

По оценке Еврокомиссии, Молдова может завершить переговоры более чем по 20 направлениям политики к 2027 году. Для Украины аналогичная "дорожная карта" предусматривает лишь семь направлений.

Это создает перспективу фактического разъединения переговорных процессов двух стран.

Украина подала заявку на вступление в ЕС 28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного российского вторжения. В июне того же года Украина и Молдова получили статус кандидатов на вступление, а официальные переговоры начались в июне 2024 года.

С тех пор Киев завершил детальное изучение соответствия украинского законодательства правилам ЕС. В октябре Украина и Молдова начали переговоры по вопросам внутреннего рынка Евросоюза, конкурентоспособности и экономического роста.

По каким направлениям Украина может завершить переговоры в 2027 году

В "дорожной карте" Еврокомиссии определены семь направлений, по которым Украина может предварительно завершить переговоры:

образование и культура – в первой половине 2027 года;

интеллектуальная собственность;

занятость и социальная политика;

промышленная политика;

научные исследования;

внешние отношения;

внешняя политика и политика безопасности – эти направления запланированы на вторую половину года.

В то же время вступление в ЕС предполагает гораздо более масштабную работу. Страны-кандидаты должны привести своё законодательство и государственные институты в соответствие с европейскими стандартами в 35 переговорных сферах.

Еврокомиссия признает, что такие изменения требуют времени, ресурсов и широких консультаций. Для поддержки украинских властей Брюссель создал специальную рабочую группу.

Еврокомиссия не называет дату вступления Украины в Евросоюз

В документе Брюссель не устанавливает конечного срока завершения переговоров Украины о вступлении в ЕС. Аналогичную осторожную позицию Еврокомиссия придерживается в отношении Албании и Молдовы.

Исключением является Черногория, для которой июнь 2027 года определен в качестве целевого срока подписания договора о вступлении.

В то же время украинскую "дорожную карту" называют "живым документом", который могут обновлять в зависимости от хода переговоров. Это оставляет возможность завершить переговоры по дополнительным направлениям быстрее, если реформы будут продвигаться интенсивнее, чем ожидается.

Война создает дополнительные препятствия для вступления Украины в ЕС

Отдельным вызовом остается полномасштабная война. Хотя правила Евросоюза прямо не запрещают вступать в блок странам, находящимся в состоянии войны, членство Украины поднимает сложные вопросы безопасности, территориальной целостности и обязательств государств ЕС по взаимной помощи.

Даже мирное урегулирование не устранит необходимости завершить реформы и пройти все этапы вступления. После завершения переговоров Украина также должна будет подготовить договор о присоединении, который потребует одобрения и ратификации.

Брюссель хочет открыть два заблокированных переговорных кластера до конца 2026 года

Европейская комиссия также настаивает на открытии двух переговорных кластеров Украины, которые остаются заблокированными. Речь идет о кластере 4, охватывающем "зеленую повестку дня" и устойчивое транспортное сообщение, и кластере 5, посвященном ресурсам, сельскому хозяйству и сплоченности.

В документе отмечается, что Украина выполнила необходимые условия для их открытия. Поэтому Еврокомиссия призывает участников конференции по вопросам присоединения приложить все усилия, чтобы начать переговоры по этим направлениям до конца 2026 года.

Путь Украины в ЕС – последние новости

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц считает нереалистичным быстрое вступление Украины в ЕС. Киеву необходимо выполнить Копенгагенские критерии, что обычно занимает несколько лет – поэтому ускоренное вступление в Евросоюз нереалистично, поскольку этот процесс обычно длится годами, а не месяцами.

В то же время комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Марта Кос считает, что процесс вступления не предусматривает четкого определения конкретных дат, но при условии выполнения Украиной всех необходимых обязательств и проведения реформ вполне возможно, что Украина будет готова вступить в Евросоюз к 2030 году.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр не верит в то, что Украина сможет стать членом Европейского Союза в краткосрочной перспективе. Настоящее членство потребует длительного процесса.

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