Россияне атаковали торговый центр в густонаселенном районе Одессы (фото, видео)

Утром оккупанты также обстреляли город, в результате чего был поврежден частный дом.

Российские военные атаковали торговый центр "Семья", расположенный в густонаселенном районе Одессы.

Как сообщает корреспондент УНИАН, поздно вечером 3 ноября во время воздушной тревоги мониторинговые каналы предупредили, что на регион надвигаются реактивные дроны.

Впоследствии первый заместитель мэра Одессы Александр Филатов сообщил, что в результате атаки повреждены торговый объект и жилые дома.

По его словам, вокруг находится большое количество многоэтажных жилых домов, в которых выбиты стекла и т. п. По предварительным данным, информации о пострадавших не поступало

Развернут оперативный штаб. Работают представители Одесской городской военной администрации, районной администрации и коммунальных предприятий.

"Городские службы работают на месте и оказывают необходимую помощь жителям. Представители районной администрации консультируют по вопросам получения материальной помощи. Коммунальные предприятия помогают закрывать поврежденные окна и дверные проемы", – отметил Филатов.

Начальник Одесской МВА Сергей Лысак также заявил, что в результате ночного удара по торговому центру взрывная волна выбила окна в прилегающих домах. С самого утра враг также атаковал Одессу, добавил чиновник.

"Поврежден частный дом, автомобиль и дорожное покрытие. К счастью, никто не пострадал. Продолжается обследование и фиксация повреждений", – добавил Лысак.

В соцсетях очевидцы сообщают, что оккупанты нанесли удар по торговому центру "Семья", который находится в одном из спальных районов. Взрывом вызвал пожар.

По данным пресс-службы ГУ ГСЧС в Одесской области, после попадания разгорелся пожар. Несмотря на повторные сигналы воздушной тревоги, спасатели оперативно ликвидировали возгорание и не дали огню распространиться на большую площадь. К ликвидации последствий вражеской атаки были привлечены более 60 пожарных, а на месте происшествия психологи ГСЧС оказывали необходимую помощь людям.

Удары по Одессе

Как писал УНИАН, в ночь на 2 ноября российские военные атаковали Одессу и Одесскую область. В частности, в Одессе под ударом оказались объекты инфраструктуры, повреждены жилые дома и гараж, взрывной волной выбило окна в соседних домах. Также враг совершил воздушное нападение на Измаильский район области – в результате атаки без электроснабжения остались более 10 населенных пунктов Килийской и Вилковской общин. Под ударом оказались объекты гражданской инфраструктуры, в частности хлебопекарня и склад с зерном, а также энергетическая инфраструктура.

Ранения получили пять женщин, из которых четыре – в Одессе.

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